No jogo dos eliminados do Grupo C, Bursaspor e Rangers ficam no empate

SÃO PAULO – Bursaspor e Glasgow Rangers já entraram em campo nesta terça-feira, na Turquia, eliminados no Grupo C da Liga dos Campeões, e encerraram sua participação no principal torneio interclubes da Europa com 1 a 1.

Terceiro colocado da chave, com seis pontos, o time escocês abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Miller. Na lanterna, com apenas um ponto, os donos da casa empataram aos 34 da etapa final, com Yildirim.

Os classificados do grupo foram Manchester United e Valencia, que também empataram em 1 a 1 na Inglaterra e conhecerão seus adversários nas oitavas no próximo dia 17. Classificado para a Liga Europa, o Rangers aguarda a definição da primeira fase do torneio. Na foto, Kyle Hutton, do Rangers (azul), disputa a bola com Bekir Ozan, do Bursaspor. (Efe)