O aluno contra o mestre

A grande final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Inter de Milão reserva um duelo à parte no banco de reservas. Louis Van Gaal e José Mourinho lutam para entrar em uma seleta lista de técnicos que foram campeões com duas equipes diferentes.

Foram apenas dois os técnicos que conseguiram feito tamanho. O austríaco Ernst Happel levantou o troféu com o Feyenoord em 1970 e com o Hamburgo, 13 anos mais tarde. Depois dele, o alemão Ottmar Hitzfeld venceu no comando do Borussia Dortmund em 1997 e justamente com o Bayern em 2001.

A primeira conquista de Van Gaal foi com o Ajax na temporada 1994/95. Já Mourinho se consagrou com o Porto em 2003/04. O holandês e o português chegaram a trabalhar juntos no Barcelona, quando o último ainda era auxiliar.

E Mourinho aprendeu direitinho as lições de Van Gaal. Como bem lembrou o leitor Jefferson Ricardo Lopes no post anterior, os dois jogaram com o regulamento e assumiram a retranca nas semifinais. E esperara para ver se o aluno supera o mestre.