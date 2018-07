O Bayern de Munique terá força para ser campeão?

O Bayern de Munique passou. Despachou com sobras o Lyon em pleno Stade de Gerland. Agora, terá força para superar Barcelona ou Inter de Milão, que se enfrentam nesta quarta-feira, 27, pela outra semifinal da Liga dos Campeões?

Por seus elencos milionários, com astros de Copa do Mundo, espanhóis e italianos são as sensações do torneio até aqui. Mas as outras sete finais de Liga dos alemães (venceu em 1973/74, 1974/75, 1975/76 e 2000/01) credenciam o time de Munique ao título em 22 de maio, no Santiago Bernábeu, casa do Real Madrid.

Dos jogadores, destaque para o croata Ivica Olic, que marcou simplesmente os três gols da vitória sobre o Lyon. Além dele, o habilidoso meia-atacante Arjen Robben está sempre pronto para deixar seus companheiros na cara do gol. Por último, o dito craque do time Franck Ribéry pegou três jogos de suspensão e volta a desfalcar a equipe.