Panini lança o álbum de figurinhas da Liga dos Campeões

A Panini lançou nesta sexta-feira o álbum de figurinhas da Liga dos Campeões 2010/2011. O livro ilustrado contém 564 cromos, com 36 deles brilhantes – todos os 32 clubes que disputam a fase de grupos estão no álbum.

O livro ilustrado custa R$ R$ 3,90, e pode ser encontrado nas principais bancas do Brasil. O preço do envelope com cinco cromos é de R$ 0,75.

Os 61 jogadores brasileiros que disputam a fase de grupos estão no álbum, que também conta com chaves e estatísticas da competição.