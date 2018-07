Para Arsene Wenger, Barcelona é ‘superfavorito’ na Liga

LONDRES – O técnico francês Arsene Wenger (foto), do Arsenal, acredita que o Barcelona é o time que tem mais chances de conquistar o título da Liga dos Campeões.

“Preciso dizer, vamos ser realistas. O Barcelona é superfavorito desta competição”, disse o treinador na noite desta quarta-feira.

Depois da vitória diante do Partizan por 3 a 1, o Arsenal garantiu a sua vaga nas oitavas de final, se classificando em segundo do Grupo H, depois do Shakhtar Donetsk. Dessa maneira, os ‘Gunners’ não conseguirão evitar o cruzamento com os líderes de outros grupos, como Barcelona e Real Madrid.

O técnico se lembrou dos últimos confrontos diante do time de Messi e companhia, e afirmou que são capazes de fazer um bom jogo contra eles. (Efe)