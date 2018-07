Poderoso Barcelona cai no primeiro confronto contra a Inter de Milão

Quem diria. A Inter de Milão conseguiu parar Messi e companhia e passou pelo Barcelona no primeiro confronto entre os clubes pelas semifinais da Liga dos Campeões por 3 a 1, em duelo realizado na Itália.

A Inter agora poderá perder por até um gol de diferença no confronto de volta, no dia 28 de abril, para garantir uma vaga na decisão.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Pedro, aos 18 minutos do primeiro tempo, após cruzamento do brasileiro Maxwell.

O empate da Inter de Milão chegou aos 28 minutos do primeiro tempo, com Sneijder, que recebeu passe na área de Milito.

A virada ocorreu na etapa final. Aos 3 minutos, o brasileiro Maicon (foto) ganhou disputa com Pique e mandou no fundo das redes. O terceiro e último gol foi aos 15 minutos, desta vez com Milito, após aproveitar toque de cabeça de Sneijder.

Será que o poderoso Barcelona conseguirá reverter o resultado? Será que a Inter conseguirá novamente anular Messi?

