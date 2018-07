Real e Milan buscam a classificação na Liga dos Campeões

O Real Madrid entra em campo neste terça-feira em busca de apenas um ponto para se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões. O time madrileno encara o tradicional Ajax, na Amsterdam Arena, com transmissão da Rádio Eldorado/ESPN a partir das 17h45.

Em boa situação no G com 10 pontos, o Real deve até poupar alguns jogadores para o clássico do dia 29 diante do Barcelona, no Espanhol. O Ajax, em contrapartida, joga a vida diante dos espanhóis e precisa da vitória para continuar com chances de obter a vaga.

O técnico português José Mourinho pode dar um descanso para o zagueiro Ricardo Carvalho, o volante Sami Khedira e o atacante Gonzalo Higuaín – o ataque terá o português Cristiano Ronaldo e o francês Benzema.

Já o técnico do Ajax, Martin Jol, tem uma única esperança de gols para a partida desta terça-feira: o uruguaio Luis Suárez.

No outro jogo do grupo, o Milan, com apenas cinco pontos, precisa da vitória diante do Auxerre, na França, para manter o segundo lugar da chave. Se perder, o time de Ronaldinho Gaúcho, Pato, Robinho e Thiago Silva ficará em situação muito complicada.

O Milan não poderá contar com o meia Andrea Pirlo, com uma lesão muscular. O brasileiro Alexandre Pato continua sua recuperação e também não joga. Robinho deve formar o ataque do time italiano ao lado de Ibrahimovic.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA DA LIGA

Grupo E

Roma x Bayern de Munique

Basel x Cluj

Grupo F

Spartak Moscou x Olympique de Marselha

Chelsea x Zilina

Grupo G

Ajax x Real Madrid

Auxerre x Milan

Grupo H

Braga x Arsenal

Partizan Belgrado x Shakhtar Donetsk

