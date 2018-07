Roma consegue virada espetacular sobre o Bayern de Munique e se aproxima da classificação

A Roma recebeu em casa o Bayern de Munique, já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, e venceu o time alemão por 3 a 2. Com o resultado, a equipe de Louis van Gaal segue na liderança do Grupo E com 12 pontos, seguido da Roma, que chegou aos nove e tem três a mais que o terceiro colocado Basel.

Aos 33 minutos, Ribéry deu passe para Mario Gómez, que chutou de direita e abriu o placar para os visitantes.

Logo após, a Roma saiu de forma errada, Müller se aproveitou da bobeira e passou para o atacante alemão, que mais uma vez não desperdiçou e ampliou o placar no Estádio Olímpico da capital italiana.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor e diminuíram logo no começo. Menez fez bela jogada pela direita, cruzou para Borriello que, já quase caindo, bateu e fez 2 a 1.

Aos 36, Riise cruzou pra dentro da área e De Rossi empurrou para o gol e empatou a partida.

Já no final do confronto, o árbitro deu pênalti a favor da Roma. O atacante Totti (camisa 10 da foto), que tinha acabado de entrar, bateu forte e virou o placar para o time italiano.

O time de Claudio Ranieri decidirá o seu futuro na competição na próxima rodada, quando irá à Romênia enfrentar o Cluj. O Bayern de Munique terá pela frente o Basel, na Alemanha. (Efe)