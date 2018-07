Roma empata com Cluj e avança às oitavas em 2.º no Grupo E

Ionut Rada, do Cluj, dá o carrinho para tentar tirar a bola de Marco Borriello, da Roma, na partida

CLUJ, Romênia – Com Adriano relacionado para a partida, mas relegado ao banco de reservas, a Roma empatou nesta quarta-feira com o Cluj fora de casa, na Romênia, em 1 a 1 e encerrou sua participação no Grupo E da Liga dos Campeões em segundo lugar e com vaga garantida nas oitavas de final.

O primeiro gol do duelo foi marcado pelo atacante Marco Borriello aos 21 minutos da etapa inicial, com direito a assistência de Fábio Simplício, o único brasileiro em campo pelo time italiano. No fim do jogo, aos 43 do segundo tempo, o atacante Lacina Traoré, que provavelmente fez sua despedida do clube romeno, marcou o gol de empate.

Na próxima fase, a equipe da capital italiana enfrentará um dos primeiros colocados das outras sete chaves. A definição do adversário sairá no dia 17, em sorteio realizado pela Uefa. (Efe)