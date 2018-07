Ronaldinho marca no final e Milan garante a vaga nas oitavas com vitória por 2 a 0 sobre o Auxerre

Foi difícil, mas o Milan derrotou o Auxerre, na França, por 2 a 0 (um dos gols de Ronaldinho Gaúcho) e garantiu sua vaga na fase oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube italiano chegou aos 8 pontos no Grupo G e ficou com o segundo lugar, deve enfrentar um adversário difícil no mata-mata.

O líder do grupo é o Real Madrid, que passou com tranquilidade pelo Ajax, na Holanda. O time espanhol, que tem no comando o técnico José Mourinho, ganhou por 4 a 0 com dois gols do português Cristiano Ronaldo.

No jogo desta terça-feira na França, o Milan encontrou seu primeiro gol aos 19 minutos do segundo tempo. Após Robinho receber lançamento de Seedorf, a bola sobrou para Ibrahimovic mandar uma bomba no canto esquerdo.

O segundo gol do Milan foi marcado no fim. E contou com o talento de Ronaldinho Gaúcho, que entrou em campo apenas aos 40 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois de entrar, o brasileiro abriu espaço na área, tirou dois marcadores da jogada e bateu no canto direito.