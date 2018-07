Schalke bate Benfica, que vai à Liga Europa

SÃO PAULO – Já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Schalke 04 venceu nesta terça-feira o Benfica por 2 a 0 e terminou o Grupo B em primeiro lugar, com 13 pontos.

Com o empate do Hapoel Tel-Aviv diante do Lyon por 2 a 2, o time português ainda ficou na lanterna, com seis pontos, sem o direito de disputar a Liga Europa.

Com o resultado, o time de Gelsenkirchen avançou às oitavas na liderança. Mesmo com a derrota, o Lyon garantiu a segunda vaga, com três pontos a menos. Com a vitória em cima dos franceses, os israelenses terminaram em terceiro e ganharam o direito de disputar o segundo torneio mais importante do continente.

Os donos da casa pressionaram muito no começo do primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Schalke. Aos 19 minutos, Raúl passou para Jurado, que chutou de esquerda e abriu o placar. Aos 31, Howedes bateu de direita e ampliou para os alemães.

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões será no dia 17 de dezembro. (Efe)