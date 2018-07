Shakhtar Donetsk bate o Partizan, ultrapassa o Arsenal e assume a ponta do Grupo H

Em partida disputada na Sérvia, o Shakhtar Donetsk bateu o Partizan por 3 a 0 e chegou aos 12 pontos no Grupo H da Liga dos Campeões, pulando para a ponta da tabela, à frente do Arsenal e do Braga, que têm nove.

A vitória foi toda construída no segundo tempo. Stepanenko Fez o primeiro logo aos sete minutos e dois brasileiros, o meia Jadson (direita da foto) e o atacante naturalizado croata Eduardo completaram o placar aos 14 e aos 23, respectivamente.

Na última rodada, marcada para o di 8, o Shakhtar precisará de um empata em casa contra o Braga para se classificar. Em Londres, os ‘Gunners’ receberão o Partizan.

Outro brasileiro brilha. O Braga passou pelo Arsenal em duelo em Portugal por 2 a 0, dois gols do brasileiro Matheus, e continua na luta pela classificação.

Os dois gols saíram no fim do segundo tempo do confronto. Aos 38 minutos, Matheus recebeu lançamento longo de Élton, ex-Vasco, e bateu na saída do goleiro Fabianski.

Já nos acréscimos, aos 48, o atacante encontrou espaço entre vários marcadores e acertou o canto, fazendo seu segundo na partida em Braga. (Efe)