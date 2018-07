Tottenham empata com Twente e se classifica em 1.º no grupo A da Liga

SÃO PAULO – O Tottenham empatou com o Twente em 3 a 3 nesta terça-feira, na Holanda, pelo Grupo A da Liga dos Campeões e se classificou em primeiro lugar, com 11 pontos.

Com a igualdade, os donos da casa conquistaram a terceira posição e o direito de disputar a Liga Europa.

Os visitantes abriram o placar aos 12 minutos da primeira etapa, com um lance vergonhoso. O zagueiro Wisgerhof recuou nos pés do goleiro Boschker, do Twente, que, no entanto, furou na hora de afastar, e a bola foi entrando vagarosamente para o fundo das redes.

Dez minutos depois, o árbitro marcou pênalti a favor do Twente. Landzaat cobrou, o goleiro brasileiro Gomes chegou a encostar na bola, mas não foi o suficiente para evitar o gol dos holandeses.

Aos dois minutos da segunda etapa, o Tottenham voltou a ficar a frente do placar. Lennon passou para Defoe, que chutou de direita e fez 2 a 1.

Logo depois, Rosales cabeceou bonito da marca do pênalti e deixou tudo igual novamente. Os holandeses mal comemoraram o gol, e o Tottenham, incansável, fez 3 a 2, novamente com Defoe.

Aos 19 minutos, o Twente igualou pela terceira vez, agora com Nacer Chadli.

Com os resultados do Grupo A, o Tottenham terminou em primeiro lugar com 11, seguido pela Inter de Milão (10), Twente (6) e Werder Bremen (5). (Efe)