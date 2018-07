Uefa suspende goleiro do Barcelona por 2 jogos

BARCELONA – O goleiro do Barcelona, José Manuel Pinto, foi suspenso por dois jogos pela Uefa por enganar o brasileiro César Santin durante a partida da Liga dos Campeões contra o Copenhagen, ao assobiar e simular o apito do árbitro, informou o clube catalão.

No primeiro tempo de jogo, Santin iniciou um contra-ataque que o deixaria cara a cara com Pinto, que substituiu Víctor Valdés, e com clara possibilidade de gol.

De repente, o jogador do Copenhague parou e largou a bola, fato que surpreendeu todo o estádio, enquanto a equipe do Barcelona continuou a correr.

No dia seguinte, o canal TV3 descobriu que Pinto havia imitado o apito do árbitro para confundir o brasileiro, que caiu na armadilha.

A Uefa investigou e decidiu punir o jogador do Barcelona com duas partidas. O goleiro argumentou que acostuma se comunicar com os companheiros por assobios.

O Barcelona comunicou em nota que apresentará um recurso perante o comitê de controle e disciplina da Uefa. (EFE)