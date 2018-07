Werder Bremen bate Inter de Milão, mas fica em último no Grupo A da Liga dos Campeões

Thiago Motta, Esteban Cambiasso e Ivan Cordoba perdem gol frente a Tim Wiese, do Werder Bremen

BREMEN – Sem chances de se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Werder Bremen venceu o atual campeão europeu, Inter de Milão, por 3 a 0 nesta terça-feira na Alemanha pelo Grupo A.

Mesmo com o resultado, o time alemão terminou em quarto no grupo, com cinco pontos, e ficou sem o direito de disputar a Liga Europa.

Depois de muita insistência no ataque, os donos da casa abriram o placar com Prödl, que cabeceou forte, e fez 1 a 0 aos 39 minutos da primeira etapa.

Após o intervalo, aos quatro minutos, Hugo Almeida deu uma bela assistência para Arnautovic, que bateu de primeira para ampliar o placar para os alemães.

O atacante Pizarro fez bela jogada aos 33 minutos, chutou no canto e fez 3 a 0, decretando a vitória do time de Bremen.

Com derrota, a Inter de Milão se despede da Europa e vai para os Emirados Árabes disputar o Mundial de Clubes da Fifa. O time de Rafael Benítez terminou a fase de grupos na segunda colocação, com dez pontos, atrás do Tottenham, que tem 11.

Em terceiro, o Twente, que empatou com os londrinos, se despede da competição, mas disputará a Liga Europa.

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões será no dia 17 de dezembro. (Efe)