A F-1 deverá ser bem diferente este ano

Quinta-feira veremos o primeiro modelo da temporada, o da Caterham, ex-Lotus. Algumas mudanças técnicas tornarão os monopostos um pouco distintos dos que vimos nos últimos anos. A frente está mais baixa a fim de reduzir a possibilidade de o bico atingir o capacete dos demais pilotos nos acidentes. Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, nos disse em Madonna di Campiglio, há cerca de dez dias, que “os carros ficaram feios”. A Ferrari apresenta o seu modelo novo dia 3, em Maranello.

Mas além de talvez menos bonitos, as diferenças do campeonato que vai começar dia 18 de março, na Austrália, para o de 2011, por exemplo, deverão ser grandes. O que ficou claro para mim, depois de uma semana na Itália, junto dos integrantes da Ferrari, é que infelizmente as possibilidades de um time interpretar o regulamento de forma bastante particular e apresentar soluções que condicionam o que vai acontecer no campeonato são elevadas, a exemplo do que vimos nos três últimos anos.

Não creio que seja apenas uma questão de cronograma a Mercedes deixar para lançar seu modelo de 2012 no segundo treino coletivo da Fórmula 1, a partir do dia 21, em Barcelona, quando lá estaremos. O primeiro é de 7 a 10 em Jerez de la Frontera, na Espanha. O adiamento da apresentação do novo Mercedes penso poder estar associado à estratégia de Ross Brawn: deixar para apresentar sua solução mágica mais perto da abertura do Mundial, a fim de dificultar seu eventual aproveitamento pela concorrência. Seu eu estiver certo. Vale lembrar: o duplo difusor surgiu no seu time, Brawn GP, em 2009, e lhe deu o título.

Mas antes da Mercedes de 2012 conheceremos a esperada nova Ferrari, “criativa”, como a define Stefano Domenicali, e o projeto do sempre genial Adrian Newey, da Red Bull, dia 6, além do carro da McLaren, em geral eficiente, dia 1.º.

Não dá para imaginar que o campeonato deste ano começará como se fosse a continuação do de 2011, dominado por Sebastian Vettel, da Red Bull. A obrigatoriedade de posicionar o terminal do escapamento para cima, na porção final do carro, em vez de no assoalho, no difusor, como ocorria no ano passado, gerou um grande exercício de engenharia: cada projetista virá com sua solução para ainda conseguir produzir pressão aerodinâmica com os gases do escapamento.

Na posição em que serão posicionados este ano, os gases não poderão ser aproveitados mais, em princípio, pelo difusor, na porção final do assoalho, mas pelo aerofólio traseiro provavelmente sim. Como cada projetista responderá ao desafio é a graça maior dessa fase da pré-temporada, o que abre a perspectiva de agradáveis surpresas e algumas decepções. Acompanharemos os lançamentos com grande proximidade. Parece possível que veremos até formas estranhas de aeorofólio traseiro para desfrutar dessa abertura permitida pelo regulamento.