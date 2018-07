A quinta-feira aqui na Malásia

22/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

Infelizmente permaneci pouco tempo hoje no autódromo. A complexidade para a obtenção do visto chinês exigiu que eu permanecesse o dia todo em Kuala Lumpur, próximo da embaixada. Você dá entrada nos documentos de manhã, no meu caso pouco depois das nove horas, depois de breve fila de meia hora eles agendam uma entrevista para as 14 horas, nova fila de meia hora e informam para você ir retirar o passaporte, com o visto, às 15h30, mas que por conta de nova fila corresponde às 16 horas. Ao módico preço de 100 euros.

Ah, isso se os responsáveis pela autorização do visto para jornalistas a enviaram para a embaixada conforme você solicitou quando preencheu os formulários iniciais encaminhados pela internet ao núcleo de vistos. Fácil, não? Como o autódromo de Sepang encontra-se a cerca de 65 quilômetros do centro de Kuala Lumpur, perde-se bom tempo no deslocamento, em especial na volta, por enfrentar, por conta do horário, tráfego pesado. De qualquer forma é melhor do que ter de Nice ao consulado chinês em Marselha, 400 km ida e volta, quando não pedem que você retorne no dia seguinte para retirar o passaporte.

Fiquei na pista até as 21 horas, mas perdi o melhor tempo para se apurar algo. Alguns amigos me passaram as gravações das entrevistas e li a transcrição da coletiva da FIA. O que primeiro quero falar nem é de Fórmula 1, mas GP2. Dois brasileiros iniciam no fim de semana o campeonato, Felipe Nasr e Luiz Razia. Este é mais experiente. Já Felipe vai roer um osso duríssimo.

Não conhece o traçado de Sepang, com seus seletivos 5.543 metros, e o treino livre da GP2 possui meia hora apenas. Felipe tem de acreditar que o acerto básico do carro da DAMS é bom, sentar no cockpit e nas cerca de 12 voltas que dará desvendar alguns segredos do traçado – e Sepang tem – e entender com o veloz carro e os pneus reagem, tudo novidade para ele.

Só para lembrar, não é possível mexer no carro diante da necessidade de estar na pista o tempo todo para conhecê-la. E o acerto básico da DAMS não agrada muito Felipe, pelo que viu nos testes da pré-temporada. O carro é um pouco traseiro, o que para quem está começando agora a pilotar carros de mais de 500 cavalos funciona como um ladrão de confiança.

Não acabou: o companheiro de Felipe, Valsecchi, vai para o quinto ano de GP2. Nos testes esteve sempre dentre os mais velozes e é candidato ao título. Se Felipe ficar a meio segundo dele, compreensível diante das circunstâncias, significará largar pelo menos dez posições para trás no grid, no mínimo.

Em resumo: Felipe terá de administrar a cabeça, pois nunca ficou atrás dos companheiros, e não se deixar levar pela reação da torcida. Muita gente criou enorme expectativa em relação ao seu futuro profissional e nem todos têm consciência desse quadro de dificuldades imensas que relatei. Será surpreendente se não sair machucado emocionalmente do seu primeiro fim de semana na GP2. Quando fui procurá-lo para conversarmos Felipe já havia deixado o autódromo.

Agora a Fórmula 1. Falei com Massa e o vi sereno, concentrado, cheio de vontade de ter um fim de semana completamente distinto do de Melbourne. “O carro é inteiramente novo. Em Jerez e Barcelona eu saía do cockpit, o Alonso entrava e os tempos e o consumo de pneus eram parecidos. Pois foi só chegar na Austrália para mudar tudo”, disse.

Alonso e Schumacher, li da transcrição da coletiva, saíram em sua defesa, e o assessor de imprensa da Ferrari, Luca Colajanni, não gostou nada de ver os jornalistas italianos até discutirem já o substituto de Massa.

Os ânimos estão exaltados no paddock. Charlie Whiting comentou não haver nada de ilegal no aerofólio traseiro da Mercedes. Só para lembrar, na parede lateral há um orifício que fica encoberto pela parede lateral do flap. Quando o piloto comanda o flap móvel, DRS, o flap, ao abaixar, expõe o orifício, que admite quantidade significativa de ar. Não se esqueça que o carro está se deslocando em alta velocidade.

Esse ar, acredite, é canalizado até o aerofólio dianteiro, cerca de 4,5 metros à frente, por meio de uma tubulação, claro, bem escondida. O objetivo é esse ar do duto intervir nos fluxos que estão atuando no aerofólio dianteiro de forma a fazer com que ele gere menos pressão aerodinâmica. Estamos falando na reta, momento em que o DRS é ativado. E um aerofólio gerando menos pressão na reta significa maior velocidade de deslocamento do veículo. A Mercedes é rápida de reta, ficará mais evidente agora em Sepang.

Como o duto aerodinâmico da Mercedes permite ganhar alguns décimos de segundo e o regulamento, hoje, é bastante restritivo, tenha a certeza de que a maioria das equipes já está projetando o seu sistema também. Passar um duto pelo carro, de uma extremidade a outra, no sentido mais longo, longitudinal, é um imenso desafio. Cada centímetro quadrado do monoposto tem os espaços ocupados.

O custo elevado dessa brincadeira, numa Fórmula 1 preocupada em conter os custos de todas as formas, representa uma incoerência. Não se trata de coibir a criatividade dos engenheiros, mas investirão alto em algo bastante particular, numa artimanha, inteligente, brilhante, sem dúvida, mas que em breve será anunciado que em 2012 vai estar proibida. Faz sentido?

Nesse caso específico, em que coloca-se na balança o que a Fórmula 1 ganha com a manutenção do duto e com sua proibição e diante da necessidade imperiosa de se economizar despesas, fico com a proibição. E até podemos recorrer a uma justificativa legal. O duto da Mercedes funciona depois da ação do piloto, tudo bem que seja para, oficialmente, ativar o DRS. A regra diz ser proibido o piloto usar seu corpo com qualquer objetivo aerodinâmico. E nesse requisito o duto da Mercedes transgride o regulamento.

Ainda na Austrália, no grid, antes da largada, ouvi Ross Brawn sair-se muito bem diante da ameaça de protestos contra a Mercedes. “Estão chamando tanta a atenção sobre o nosso aerofólio porque querem esconder o seu sistema de escapamento. Este, sim, ilegal, por soprar na direção do difusor a fim de gerar pressão aerodinâmica, claramento proibido pelo regulamento.” Amanhã espero estar mais bem informado. Abraços!