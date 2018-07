25/XI/10

Amigos:

Hora de descansar um pouco. Estou de férias até o Natal.

Obrigado pela presença no blog, seja lendo os posts, na iniciativa de comentar e, claro, também criticar. Muitas críticas me permitem crescer, levam-me a pensar coisas do tipo: “e eu estava lá dentro e não vi isso.” Alertam-me para estar mais atento, ampliar meu universo de leitura.

Um grande abraço a todos!

Livio Oricchio