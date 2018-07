Boa notícia para a F-1

21/I/12

Livio Oricchio, de Nice

Acabo de chegar em casa – faz pouco frio este ano -, entro no site da revista Autosport, onde muitos posts são escritos por meu amigo Jonathan Noble, e o que encontro? A notícia de que a FIA proibiu o sistema de ajuste de altura do assoalho desenvolvido pela Lotus.

Até que enfim fluiu um pouco de luz na mente de Charlie Whiting, o delegado da FIA, e sua turma. Em primeiro lugar, o recurso é ilegal, não há dúvida e o tema sequer é passivo de interpretação: existe para obter um efeito aerodinâmico, pois interfere na altura do assoalho do carro. Portanto, não tem o que discutir, não obedece as regras.

Lá na Itália conversávamos com Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, e ele nos dizia que o sistema proporciona vantagem pequena, mas que a equipe já trabalhava no desenvolvimento do seu. E assim, com certeza, estavam fazendo os demais times depois de a FIA liberá-lo no primeiro momento.

O que desejo dizer é que iríamos começar a temporada com uma escuderia dispondo de um recurso que as demais teriam de adotá-lo também, como foi com o duplo difusor da Brawn, em 2009, o duto aerodinâmico da McLaren, em 2010, e o escapamento aerodinâmico da Red Bull no ano passado.

O campeonato inteiro foi condicionado por essas soluções, concebidas por interpretação particular do regulamento e que bem pouco acrescentam à competição. Na realidade, mascaram o seu resultado e impõe elevados investimentos de todos.

Mas a Fórmula 1 não estará livre dessas descobertas mágicas evidenciadas em especial nos últimos anos. Tenha a certeza de que já dia 7, em Jerez dela Frontera, quando os modelos 2012 começarem os testes descobriremos muitas soluções de natureza semelhante.

Tenho comigo, até, que o fato de Ross Brawn, diretor da Mercedes, anunciar que lançará seu novo carro apenas na segunda série de testes, a partir de 21 de fevereiro em Barcelona, relaciona-se à estratégia de deixar para a última hora a apresentação de algo que pode, a exemplo das três soluções já mencionadas, revolucionar a temporada.

De qualquer forma, a FIA rever a decisão de considerar legal o recurso da Lotus, proibindo-o, é uma boa notícia para a Fórmula 1.

Abraços!