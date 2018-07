Bruno teve de fazer concessões para ser contratado

17/I/12

Livio Oricchio, de Nice

Bruno Senna é um homem feliz não apenas por se garantir na temporada que vai começar dia 18 de março em Melbourne, na Austrália. “Mas por ter assinado com uma equipe com a estrutura da Williams, apesar do ano difícil em 2011, e, pela primeira vez, poder realizar os testes de pré-temporada e começar o ano em condições de poder mostrar meu potencial”, disse, ontem, em entrevista coletiva, por telefone.

Bruno encontra-se na Inglaterra, sede da Williams. Afirmou estar consciente do desafio: “Será um ano fundamental para o meu futuro na Fórmula 1”. O contrato com a Williams é de apenas uma temporada. E ainda assim teve de fazer concessões. Não pilotará o carro às sextas-feiras de manhã, no primeiro treino livre, com exceção de provas como a de Mônaco. Será substituído por Valtteri Bottas, finlandês de 22 anos, campeão da GP3 em 2011, e empresariado por Toto Wolff, sócio de Frank Williams.

Antes do primeiro teste do novo carro da escuderia, dia 7 em Jerez de la Frontera, na Espanha, é difícil para Bruno projetar o que espera fazer este ano. O modelo FW34 terá motor Renault e foi concebido pelo inglês Mike Coughlan, ex-diretor técnico da McLaren, envolvido no escândalo de espionar a Ferrari. “Os números do projeto dão esperança à equipe, há muita gente nova na Williams. Eles sabem que não será fácil chegar entre os dez primeiros em todas as corridas”, explica Bruno.

Antes de Frank Williams e Adam Parr se convencerem de que Bruno seria um piloto válido para seu time, o submeteram a testes provavelmente inéditos na Fórmula 1. “Foi como se eu estivesse na escola. Fizeram prova de conhecimento técnico, trabalhos no simulador, avaliação física, e ainda treinos de pista com Rob Wilson, respeitado professor de pilotagem”, contou Bruno. “Eles pediram a análise, a opinião de gente de dentro e fora da equipe para considerar meu potencial.”

Como os outros maiores candidatos à vaga na Williams, Bruno também levou patrocinadores à escuderia. Frank Williams perdeu vários investidores e necessita de dinheiro para completar o orçamento. Bruno tem o apoio do grupo OGX de Eike Batista, além da Embratel e a Gillette, os mesmos que o seguiam ano passado na Renault. O companheiro de Bruno, o também pouco experiente Pastor Maldonado, da Venezuela, levou a empresa de petróleo venezuelana PDVSA.

“A equipe avaliou tudo isso (inexperiência dos dois pilotos) e assumiu o risco. Eles têm muita experiência e disseram que vão acredita na gente para desenvolver o carro. A pressão será grande”, afirma Bruno. Até o primeiro teste, o novo contratado da Williams seguirá os trabalhos no simulador, junto do seu engenheiro, assim com Maldonado. “Vamos trabalhar duro até o começo do campeonato.”