Campeonato está longe de já ter acabado

Amigos, esse é o texto de minha coluna na edição de hoje, segunda-feira, no Jornal da Tarde

A lógica está estabelecida na Fórmula 1: a equipe do melhor carro, Red Bull, lidera o Mundial de Pilotos, com Mark Webber e Sebastian Vettel empatados com 78 pontos, diante de 75 de Fernando Alonso, da Ferrari. Entre os construtores ocupa também a primeira colocação, com 156 pontos. A Ferrari está em segundo, 136.

As dificuldades técnicas inicias do modelo RB6-Renault da Red Bull, maior responsável por Webber e Vettel não se imporem desde o início da temporada, parecem resolvidas. Webber venceu as duas últimas provas, Espanha e Mônaco, com grande facilidade, e Vettel foi terceiro e segundo.

Domingo será disputado o GP da Turquia, em Istambul. A natureza dos seletivos 5.338 metros do traçado sugerem ser um cenário perfeito para a refinada aerodinâmica do RB6 não ter adversários de novo. No ano passado, com uma adaptação do carro para o duplo difusor, o que não é o caso agora, Webber recebeu a bandeirada em segundo e Vettel, terceiro. Ganhou Jenson Button, da Brawn GP, cujo monoposto foi concebido para desfrutar os benefícios aerodinâmicos do duplo difusor.

Seria muito surpreendente depois de tudo o que vimos este ano até agora se Webber e Vettel não voassem em Istambul Park. Mas não é isso o que se espera das duas corridas seguintes, em Montreal, dia 13, e Valência, 27, ambas em junho.

Nos dois casos, o tempo em curva é bastante pequeno. São curvas lentas, de segunda e até primeira marcha, e breves, onde a aerodinâmica exerce menor influência no resultado. A McLaren, por ter as melhores velocidades nas retas, o que conta muito em Montreal e Valência, deve andar muito bem lá, além, claro, da própria Red Bull e Ferrari. E sempre há espaço para uma surpresa da Mercedes.

O que desejo dizer com isso é que embora a Red Bull disponha do melhor conjunto e a equipe evolui notavelmente, as possibilidades de não despachar a concorrência na primeira metade do campeonato são boas. Primeiro porque a confiabilidade do modelo RB6 não era o seu forte nas etapas iniciais e em razão, agora, de os circuitos permitirem aos adversários estar, provavelmente, próximos. Tudo tende a se resolver mesmo, portanto, apenas, na segunda metade da temporada.