Canibalismo na Red Bull dá vitória à McLaren

30/V/10

Livio Oricchio, de Istambul

A Red Bull não investe menos de € 200 milhões (R$ 460 milhões) por temporada na Fórmula 1. Necessitou de cinco anos e muito trabalho de seus cerca de 600 funcionários para produzir, este ano, um carro extraordinário. Mas ontem, na 41.ª volta do GP da Turquia, em Istambul, seus pilotos, Mark Webber e Sebastian Vettel, jogaram fora tudo o que foi construído com esforço para vencer na Fórmula 1: na luta pela liderança da prova se tocaram na maior reta da pista e entregaram de presente para os combativos Lewis Hamilton e Jenson Button, da McLaren, a primeira e a segunda colocação.

A McLaren ganhou da Red Bull na Turquia. É o que a estatística da Fórmula 1 mostra. Mas a história registra que foi a Red Bull que perdeu para a McLaren. Ainda que nos 5.338 metros do seletivo traçado turco a McLaren tenha surpreendido com ritmo semelhante ao da Red Bull, não seria fácil Hamilton e Button ultrapassarem Webber e Vettel, conforme ficou demonstrado até o acidente entre ambos. O que permitiu mesmo a primeira dobradinha da McLaren no ano foi o canibalismo na Red Bull. E por muito pouco não aconteceu o mesmo entre Hamilton e Button, os dois últimos campeões do mundo.

Entre a 47.ª e a 48.ª volta, os dois lutaram da mesma forma pela liderança e chegaram a se tocar de leve, na curva 1. Button havia ultrapassado Hamilton, na curva 13, a penúltima, mas na curva 1, cerca de 400 metros adiante, Hamilton também ficou lado a lado e deu o troco. Ao sentir o toque, Button desviou o carro mais para fora na saída da curva. Mas aí veio uma mensagem da McLaren: “Button, economize gasolina. Hamilton, poupe os pneus.” Para um bom entendedor, ficou claro: supersensibilizados ainda com o incrível desastre da Red Bull, Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, não teve dúvida e ordenou que seus pilotos parassem com aquela disputa que, provavelmente, os eliminaria também da vitória.

Um novo sucesso da Red Bull no campeonato estava bem desenhado. “Eu me mantinha na ponta sem grandes dificuldades, apesar dos ataques de Hamilton”, disse Webber. E no pit stop de Hamilton, na 15.ª volta de um total de 58, um problema na roda traseira direita tomou 24s260 do piloto. Mas Vettel, uma volta antes, precisou de apenas 21s946 na área de box. Assim, o alemão que estava em terceiro ultrapassou Hamilton na operação de pit stop, assumiu a segunda colocação e se postou para dar nova dobradinha à Red Bull.

“Vi Sebastian do meu lado e procurei me colocar no meio do pista de forma a lhe deixar o lado sujo”, falou Webber sobre o acidente. O australiano procurava já economizar gasolina. O alemão pegou o vácuo, pôs seu carro lado a lado com o de Webber e, como a curva 12, a seguir, é bastante fechada e à esquerda, Vettel deslocou seu RB6-Renault para a direita a fim de ter espaço para a tomada da curva. “Foi tudo muito rápido. Sebastian, de repente, veio para o meu lado e nos tocamos. Eu não esperava aquela manobra”, falou Webber.

Depois de se desestabilizar emocionalmente com a série seguida de pole positions e vitórias de Webber, Vettel viu na chance de superar o companheiro e adversário a sua redenção. “Ele tocou minha roda traseira”, lembrou, o que, visto isoladamente, sugere a responsabilidade do acidente a Webber. Mas o que não foi citado é que o toque ocorreu porque Vettel mudou velozmente sua trajetória. Depois de sair do carro na sequência do choque, Vettel girava o indicador na altura do ouvido, como quem diz: “Mark está louco.” O mundo assistiu à cena.

A verba destinada às equipes pela Formula One Management (FOM) é proporcional à colocação no Mundial de Construtores no fim do campeonato. E o acidente entre Webber e Vettel custou à Red Bull a liderança da disputa. É outro dos muitos prejuízos de ontem. Com a dobrabinha, a McLaren chega a 172 pontos, um a mais da Red Bull, que ainda teve Webber em terceiro na prova depois de um pit stop para substituir o bico. Ele ainda lidera entre os pilotos, com 93 pontos, seguido por Button, 88, e Hamilton, 84.