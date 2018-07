27/III/12

Livio Oricchio, de Nice

Amigos, c’est bon d’être à la maison, é bom estar em casa.

Li há pouco comentário cobrando novos posts. Obrigado pelo interesse. Mas ficará para amanhã. Solidariedade, companheiro.

Sem desejar valorizar nada, por favor, mas veja só como é longe a Malásia da França. Imagine quando eu morava em São Paulo.

Ontem de manhã para mim na Malásia, domingo à noite no Brasil, fui de onde estava, Bandar Baru Salak Tinggi, próximo a Sepang, até o centro de Kuala Lumpur, de trem, cerca de70 quilômetros.

Regressei ao hotel em Salak Tinggi, outros70 quilômetros, e na sequência, com táxi, percorri22 quilômetrosaté ao impressionante Kuala Lumpur International Airport (Klia). Sua imensa dimensão, espaço para tudo, bom gosto nas soluções, elegância, funcionalidade, limpeza me lembraram muito o Aeroporto de Cumbica. Que tristeza!

Da capital malaia a Bangcok, na Tailândia, são duas horas de voo. Esperei quatro horas para embarcar no voo da Swissair até Zurique. É um voo predominantemente leste-oeste, contrário, portanto, ao movimento de rotação do planeta, o que significa ser mais longo.

Enquanto de Zurique a Bangock gastamos 11 horas, no sentido inverso, 12. Deparamos com o vento de frente e não de cauda. É possível quantificar esse esforço extra ao verificarmos a velocidade média no deslocamento de ida com a de volta. Há instantes em que chega a ser superior a100 km/h.

Estamos numa das nações que mais admiro, a Suíça. Mais quatro horas de espera até decolarmos com destino a Nice, de onde saí 16 dias atrás para a cobertura dos GPs da Austrália e Malásia.

De Zurique a Nice é rápido, um hora e dez minutos, apenas. E a viagem é linda porque cruzamos os Alpes. Ainda há muita neve no topo das montanhas. Vê-se com clareza o Mont Blanc, o mais elevado da Europa. Alguns comandantes chamam a atenção para os passageiros o observarem. Mas faço tanto essa rota que já aprendi a localizá-lo.

E quando os Alpes acabam estamos sobre o mar Mediterrâneo, na Liguria, região do noroeste italiano. É sobre o mar que nos aproximamos de Nice. O avião vai até Canes e então faz uma longa curva à direita para entrar já na final do aeroporto da Côte D’Azur.

Somou o tempo de deslocamento, desde segunda-feira de manhã? Coloque nessa balança, ainda, 7 horas de diferença de fuso horário entre Kuala Lumpur e Nice. Desculpe, desde domingo são 6 horas de diferença, pois avançamos nossos relógios na maior parte da Europa, com a chegada da primavera. É o equivalente ao horário de verão no Brasil.

Essa aventura não foi apenas minha, mas de cerca de 3 mil profissionais que viajam pelo mundo acompanhando a Fórmula 1. E no caso de amigos como Carlos Gil, da TV Globo, e Tatiana Cunha, por exemplo, da Folha, há ainda a viagem até o Brasil e o baque da enorme diferença de fuso horário. Ou seja, não tenho do que me queixar.

Por tudo isso vou dormir porque não fechei os olhos no voo de Bangcok para Zurique. Amanhã nos encontramos nesse espaço, combinado? Não vem com essa não amigo. Não é por estar na França que assumi o hábito de alguns cidadãos que não gostam de tomar banho. Nã, nã, nã, nã, nã, tá? E que ducha!

Grande abraço!