Comissários no Japão usam dois pesos e duas medidas

11/X/10

Amigos, esse é o texto de minha coluna nesta segunda-feira no Jornal da Tarde

Vitaly Petrov, da Renault, foi acusado de fazer zigue-zague depois da largada, bater na Williams de Nico Hulkenberg e causar o abandono de ambos, ontem, do GP do Japão. Felipe Massa largou bem, na 12ª colocação, deslocou sua Ferrari para a área interna da pista, na aproximação da curva 1.



Encontrou Nico Rosberg, da Mercedes, pela frente, na área de frenagem. O alemão não havia largado bem, da sexta posição no grid. Mas Massa estava tão veloz, para quem está por dentro, na área suja do asfalto, com pouca aderência também por causa da chuva forte dos dias anteriores, que não conseguiria parar o carro sem colidir na traseira de Rosberg.

Providencialmente deslocou a Ferrari para a direita, sobre a grama, onde nunca pararia mesmo. Claro que seguiu reto na curva e, por sorte, não se chocou com mais carros que por ali passavam. Acertou em cheio apenas a lateral da Force India de Vitantonio Liuzzi. Para os jornalistas, disse que Rosberg o havia jogado na grama e Liuzzi se chocado contra ele.

A dinâmica do ocorrido não confere com sua explicação: Rosberg manteve-se na sua trajetória e Liuzzi só ficou sabendo depois que foi Massa que colidiu, perigosamente, contra seu carro, sem responsabilidade alguma no acidente, como o alemão da Mercedes.

Massa não vive mesmo um bom momento. Precisou da defesa até do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, ontem, que afirmou que seu piloto “será a surpresa das três etapas que restam do campeonato.” No fundo, o que Montezemolo fez foi expressar o que espera do brasileiro e não o que pensa que irá acontecer nas provas da Coreia do Sul, Brasil e Abu Dabi.

Fico me perguntando as razões de os comissários do GP do Japão não punirem Massa com a perda de cinco colocações no grid na Coreia, como fizeram com Petrov. Foi um acidente evitável. Bastaria Massa ter sido mais realista quanto ao que poderia fazer forçando daquela maneira, desmedida, na largada.