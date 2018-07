Como explicar esse avanço repentino de Ferrari e McLaren

29/VII/11

GP da Hungria

Livio Oricchio, de Budapeste

O treino de classificação para o GP da Hungria, hoje, tem importância para o que pode ocorrer nas 70 voltas da corrida, amanhã, como manda a tradição da prova. “Mas diante da elevada degradação dos pneus evidenciada hoje nos treinos livres, tanto dos pneus macios como dos supermacios, a corrida não deverá ser uma procissão, como de costume aqui”, disse Fernando Alonso, da Ferrari, segundo mais rápido do dia, ontem. “Teremos de três a quatro pit stops domingo e haverá muitas ultrapassagens.”

Estabelecer a pole position, hoje, é sempre importante, lembram os pilotos. “Porém não imprescindível”, afirmou Lewis Hamilton, da McLaren, o mais veloz nas duas sessões de ontem no circuito Hungaroring, em Budapeste. A classificação começa às 9 horas, horário de Brasília. Os dois, Alonso e Hamilton, venceram as duas últimas etapas do campeonato, Grã-Bretanha, dia 10, e Alemanha, domingo, e ontem já se impuseram de novo na competição. “É incrível, tomávamos mais de um segundo da Red Bull e agora vamos lutar pelas primeiras colocações no grid e, com certeza, pela vitória”, falou Alonso.

Os seis pilotos das três equipes que hoje dominam a Fórmula 1, Red Bull, Ferrari e McLaren, registraram ontem os seis melhores tempos do dia. “Amanhã e domingo será uma luta por milésimos de segundo, entre nós seis”, prevê Jenson Button, da McLaren, terceiro nos treinos livres. A dupla que conquistou as dez pole positions disputadas até agora não foi além da quarta e quinta colocações, Mark Webber e Sebastian Vettel. Felipe Massa atribuiu a um erro na curva 9 o tempo que lhe valeu apenas o sexto tempo. “Não reflete o nosso potencial aqui na Hungria.

Diante a aproximação voraz dos adversários, Vettel, abatido, falou, ontem: “Nosso carro não se comporta como no ano passado”. Mas o alemão ainda lidera o campeonato com larga margem de vantagem. “Ferrari e McLaren estão muito rápidas aqui, temos de dar o máximo de cada um na equipe para voltarmos ao topo.” O GP da Hungria representa a primeira chance para Ferrari e McLaren romperem a hegemonia da Red Bull nas definições do grid: 7 poles para Vettel e 3 Webber.

Como explicar que no GP da Espanha, dia 22 de maio, quinto do calendário, Alonso terminou uma volta atrás do vencedor, Vettel, e agora, dois meses e seis provas depois parece poder ser mais rápido que Vettel e Webber? “Eles finalmente entenderam como funciona o escapamento aerodinâmico e estão tirando proveito”, comenta Paddy Lowe, diretor-técnico da McLaren. “Foi o que fizemos entre o último teste de inverno e a abertura do Mundial, na Austrália.”

Mas não é só isso porque a Ferrari venceu em Silverstone quando o recurso estava proibido. “A aerodinâmica como um todo evoluiu. Basicamente o que conta no desempenho hoje é o que você faz de bom no túnel de vento”, afirma Massa. Alonso recorda que o modelo 150 Italia se tornou competitivo a partir do momento que a Ferrari refez seu túnel de vento, que apresentava indicações erradas aos técnicos.

E quanto à McLaren? “Não fizemos nada de grandioso, apenas o desenvolvimento normal. A diferença é que apressamos o programa de maneira radical, pela necessidade da situação”, explica Lowe.

Adrian Newey, diretor-técnico da Red Bull, no entanto, trabalha numa resposta à altura do desafio. Coordena um pacote de mudanças maior do planejado originalmente no modelo RB7 para torná-lo bem mais eficiente que a concorrência, como foi até a corrida de Valência, dia 26 de junho, oitavo do campeonato. Vai estrear no GP da Bélgica, dia 28 de agosto, próximo do calendário.