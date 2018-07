Confirmação de Massa na Ferrari é uma boa notícia

16/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Tenho uma visão diferente de boa parte dos amigos do blog a respeito da renovação de Felipe Massa com a Ferrari por mais uma temporada, anunciada há pouco. Considero uma notícia muito boa. O que primeiro precisa ser esclarecido é que Massa não assinou nenhum compromisso que o impeça de vencer, como vários acreditam.

Fernando Alonso tem a preferência da equipe porque se mostrou mais capaz de Massa. E a partir do momento que a escuderia compreendeu que um de seus pilotos tem possibilidades maiores de lhe dar mais resultados, e no caso de Alonso, este ano, possibilidades muito maiores, concentrou seus esforços nele.

Não é proibido Massa ganhar corridas. Para isso é preciso ser mais veloz que Alonso nas classificações e posicionar-se nas corridas de forma a estar na frente do companheiro. Fácil? Extremamente difícil por Alonso ter as notas mais altas em todos os quesitos de avaliação de um piloto, como velocidade, regularidade, visão de corrida, capacidade de acertar o carro, inteligência, determinação, dedicação, dentre outros.

Se Massa, de repente, começar o campeonato de 2013 conquistando melhores resultados que Alonso, pouco provável mas não impossível, dentro da Ferrari o clima não será o mesmo que se o espanhol se impor na competição. Não existe dúvida quanto a isso. Alonso conquistou a preferência. Mas a direção da Ferrari teria de aceitar. E não iria intervir, digo criar formas de artificialmente Alonso passar a ficar na frente de Massa.

Impressiona-me acreditarem que o Santander solicitaria algo ou a direção da Ferrari se sentisse pressionada para alterar a ordem das coisas. O Brasil é hoje o maior mercado mundial do banco, onde mais ganha dinheiro, e a Ferrari é uma instituição que se der a esse tipo de ação acaba, fere o mito.

“Dispomos exatamente do mesmo equipamento”, afirma Massa com frequência. Como também dizia Rubens Barrichello. A Ferrari não faz distinções no carro. Seus dois pilotos dispõem dos mesmos recursos. Como escrevi, palavra de Massa e Rubinho.

É verdade que este ano, diante do impressionante desequilíbrio do modelo F2012 e da capacidade muito maior de Alonso conduzi-lo, Stefano Domenicali, diretor da equipe, escalou Massa para alguns experimentos que depois prejudicaram a sua sequência no fim de semana.

Mas eram necessários diante da absurda pressão sobre a Ferrari para sair daquela situação de sequer chegar no Q1 na definição do grid. Escalar Massa para a função, naquele momento, foi natural. O que não fez sentido foi não deixar claro que Massa trabalhava em duas frentes, no levantamento de dados e no ajuste do carro aos circuitos. E a experiência se limitou a duas etapas.

Massa vai iniciar o Mundial de 2013 sabendo que a Ferrari vê em Alonso o piloto capaz de disputar o título e ele o responsável por somar pontos e levar a organização a ganhar o importante Campeonato de Construtores, o que gera receita para a equipe. Sente dentro do grupo e ouve do próprio presidente da empresa não desejar dois galos no mesmo galinheiro.

Deverá ser assim durante a temporada não por a Ferrari pré-estabelecer que essa é a condição gerencial na escuderia, mas por o maior talento de Alonso lhe proporcionar o que mais importa: resultados. Agora, se o modelo da Ferrari em 2013 apresentar comportamento neutro, o piloto não tiver de digladiar com ele para ser rápido, e Massa mostrar-se veloz como na última corrida, impressionantemente mais que Alonso, o time não vai torná-lo mais lento para favorecer o espanhol. Portanto, depende de Massa e não da Ferrari.

Por que Massa não foi para outra equipe? É a pergunta de muitos.

Primeiro porque pilotar para a Ferrari significa possibilidades maiores de poder lutar pelas primeiras colocações. As outras opções, nesse sentido talvez até melhores, seriam Red Bull e McLaren. Mas quem disse que essas escuderias desejavam Massa? Depois do fraco rendimento no ano passado e na primeira metade este ano, o grau de desconfiança no piloto é elevado.

Sequer foi cogitado, e nem poderia, para a vaga de Lewis Hamilton, na McLaren, ou para a de Michael Schumacher, na Mercedes, depois de a equipe decidir não renovar com o alemão. Não havia mercado para Massa. Essa é a realidade, apesar da excelente retomada depois do GP da Bélgica, este ano. Vai ganhar menos em 2013 que nos últimos anos, ouvi de italianos com trânsito na organização.

Renovar com a Ferrari não representa nenhum sacrifício como querem alguns, apesar de ser sua única opção profissional, haja vista o número de pilotos que se interessaram pela vaga tão logo ficou claro que as chances de Massa permanecer eram quase nulas até o GP da Alemanha. “Só faltou o Batman vir se oferecer aqui para mim”, disse-me Domenicali numa entrevista, este ano.

Em resumo, amigos, a notícia é boa para o Massa e para os interesses do Brasil na Fórmula 1, pois queiram ou não mantém um piloto potencialmente vencedor na competição. E tem mais: apesar de torcer para a Williams renovar com Bruno Senna, está praticamente certo que a vaga ficará com o finlandês Valtteri Bottas, já seu terceiro piloto e paixão da escuderia.

O caminho de Bruno pode vir a ser a Force India, tomara, caso seus patrocinadores permaneçam com ele, já que o bom piloto alemão Nico Hulkenberg deve ser o substituto de Sergio Perez na Sauber.

Abraços!