Corrida promete ser espetacular

30/VII/11

GP da Hungria

Livio Oricchio, de Budapeste

Sebastian Vettel manteve a hegemonia da Red Bull nas sessões de classificação, este ano, ao estabelecer, ontem no circuito Hungaroring, a pole position do GP da Hungria, 11.ª da equipe em 11 etapas. Mas pela primeira vez houve luta. Lewis Hamilton, da McLaren, perdeu a pole por ter errado na curva 5, na sua última tentativa, enquanto Vettel completou uma volta perfeita. Resultado: o alemão foi 163milésimos mais rápido que o combativo inglês e obteve a oitava pole no campeonato, 23.ª na carreira.

Mas o ritmo da McLaren, com Hamilton, em segundo, e Jenson Button, terceiro, a 209 de Vettel, sugere que hoje, a exemplo do GP da Alemanha, há uma semana, não será fácil para Vettel ganhar pela sétima vez no ano e ampliar a já significativa vantagem no Mundial. Os pilotos da Ferrari também lembraram, ontem, que apesar de não terem apresentado na definição do grid a mesma velocidade de Red Bull e McLaren, “em condição de corrida estamos muito fortes”, como garantiu Felipe Massa, quarto, pela primeira vez na temporada na frente de Alonso, quinto. Mark Webber, Red Bull, sexto, completou o grupo de onde provavelmente deverá sair o vencedor da corrida, hoje.

Massa comentou ter finalmente superado o companheiro por 15 milésimos de segundo. “Espero repetir esse resultado mais vezes. Tem sido a minha maior dificuldade e que acaba por comprometer minhas corridas.” Agora o placar entre ambos está 10 a 1.

“Os pneus terão um papel determinante na prova amanhã”, comentou Vettel. Os dez primeiros vão começar com os supermacios. “Quantas voltas eles irão aguentar é uma das questões que podem definir o vencedor”, analisa Massa. A expectativa é de que, com a temperatura se elevando, hoje, o primeiro pit stop ocorra ao redor da 12.ª volta. A prova no circuito de 4.381 metros terá 70 voltas. “Penso que teremos três ou quarto pit stops”, afirma Alonso, descontente com a classificação, “mas confiante na corrida. Se largar como nas últimas vezes, posso liderar a prova, temos velocidade”.

Na visão de Webber, o desenvolvimento do GP da Hungria vai ser semelhante ao disputado em Nurburgring, domingo. “Nós, McLaren e Ferrari na luta, mas a diferença aqui é que em vez de apenas Lewis (Hamilton), Fernando (Alonso) e eu, Sebastian, Jenson e Felipe vão estar no grupo.” A Mercedes definitivamente perdeu desempenho em relação às três. Nico Rosberg larga em sétimo e Michael Schumacher, nono. Dentre eles, Adrian Sutil, da Force India, cujo orçamento é um quarto do investido pela Mercedes. A escuderia alemã deve passar por reestruturação técnica, como fez com sucesso a Ferrari, há pouco.

Ao não sair para a pista na última sessão, o mexicano Sergio Perez, da Sauber, economizou dois jogos de pneus supermacios. Desde já é possível se saber que sua estratégia será realizar uma parada a menos dos adversários, possível graças a sua delicadeza de condução, que já lhe deram um nono lugar em Barcelona e um sétimo em Silverstone.

Rubens Barrichello, da Williams, apenas confirmou o que ele próprio havia adiantado, ao marcar o 15.º tempo. “Como falei, a Williams precisa de mudanças radicais para crescer, o que só será possível no carro do ano que vem.” Reduziu bastante a possibilidade de chuva, hoje, ao longo da prova. A largada será às 9 horas, de Brasília, e o público é um dos piores da história do GP da Hungria. Na sua primeira edição, em 1986, em pleno regime comunista, 200 mil pessoas, da Hungria e de nações próximas assistiram à corrida.

Esforço concentrado

Sebastian Vettel contou na entrevista depois do treino que os mecânicos de seu carro foram para o hotel às 5 horas da manhã. “Desmontamos e montamos o carro. Temos de realizar todos os esforços para reagirmos. E já no treino livre da manhã o senti bem melhor, resgatei a minha confiança num bom resultado aqui na Hungria.”

A FIA introduziu este ano restrições na carga de trabalho das equipes, acintosamente. O time austríaco não poderia manter-se ativo durante a madrugada, mas o regulamento permite quatro dias de exceção por temporada. “Tudo o que for possível fazer para tentarmos ser mais rápidos precisa ser realizado”, afirmou o líder do Mundial, com discurso sempre positivista ao seu grupo.

A melhora do conjunto de Vettel não deixou de expor, porém, o quanto McLaren e Ferrari se aproximaram, até nas sessões de classificação, o ponto mais forte do time de Vettel e Mark Webber. O australiano não foi além do sexto lugar. “Fiquei a seis décimos de Sebastian, não tinha aderência, foi isso.”

Adrian Newey, diretor-técnico da Red Bull, confirmou sexta-feira que o modelo RB7 da escuderia receberá várias novidades no próximo GP, Bélgica, dia 28 de agosto. “Apressamos o programa de desenvolvimento.” Apesar da vantagem de Vettel entre os pilotos e da equipe entre os construtores, Newey viu no ano passado como quase perder um campeonato ganho.

Não fosse Fernando Alonso, da Ferrari, não ter ultrapassado Vitaly Petrov, Renault, na etapa decisiva, Abu Dabi, a Red Bull, apesar de dispor do melhor carro, teria ficado sem o título. A hora é de investir pesado no desenvolvimento do RB7.