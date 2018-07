Corrida tem tudo para ser a mais disputada este ano até agora

20/IV/13

Manama, Bahrein

Apesar de Nico Rosberg, da Mercedes, largar hoje na pole position do GP de Bahrein, no circuito de Sakhir, os dois outros pilotos da sequência no grid parecem ter maior possibilidade de vencer a quarta etapa do campeonato: Sebastian Vettel, da Red Bull, segundo, e Fernando Alonso, Ferrari, terceiro.

“Há muitos fatores que interferem na performance de um carro durante a corrida, mas será mesmo mais difícil para nós vencer a prova do que fazer a pole”, reconheceu Rosberg, autor de uma volta espetacular. “Tiro o meu boné para ele. Mesmo com um carro que não respondia com o máximo Nico conseguiu um tempo excepcional”, afirmou Niki Lauda, sócio da equipe Mercedes. “Temos de trabalhar, agora, para manter esse ritmo na corrida, o que ainda não temos”, disse Lauda.

A exemplo das demais etapas deste ano, em especial, saber administrar o uso dos pneus Pirelli será decisivo ao longo das 57 voltas no exigente traçado de 5.412 metros, sob calor intenso. “O desgaste dos pneus traseiros é bastante elevado”, comentou Vettel, “por isso economizamos ao máximo os do tipo duro”. O alemão tem três jogos de pneus duros novos por ter usado apenas os médios na classificação, ontem. “Deveremos ter três pit stops”, projeta Paul Hembery, diretor da Pirelli.

A questão dos pneus é tão importante que Felipe Massa, companheiro de Alonso, optou por se classificar com os duros, pois sabia que Lewis Hamilton, da Mercedes, quarto ontem, e Mark Webber, Red Bull, quinto, seriam punidos, o que o permitira avançar no grid mesmo com pneus duros. Hamilton trocou o câmbio e vai largar em nono, enquanto Webber perdeu a roda no GP da Malásia, recebeu três posições de pena, e começa a corrida, hoje, em oitavo.

“É uma estratégia que pode dar certo, tínhamos de arriscar, por não me achar com os pneus médios, não tinha velocidade no carro, como já aconteceu na China”, explicou Massa. “Nosso ritmo de corrida com os duros é muito bom.” Largar com os pneus duros pode comprometer a boa posição de largada. “Os médios aderem mais, claro, mas nossas largadas são sempre muito boas, vamos ver.”

A Ferrari de Alonso sempre foi muito veloz no circuito de Sakhir, desde sexta-feira o espanhol esteve dentre os mais rápidos. Ontem esperava estabelecer a pole position, mas Rosberg surpreendeu a todos. “Fomos muito competitivos no Q1, Q2 e Q3 (divisões da classificação), amanhã acabar no pódio é realista. Tenho de novo uma sensação boa para amanhã.” O asturiano vem de uma vitória no GP da China, domingo passado, e tem chances de repetir hoje o resultado.

A quarta etapa da temporada reúne todos os elementos para ser a mais disputada até agora, este ano. Vettel, líder do Mundial, com 52 pontos, e Alonso, terceiro, 43, sugerem ter o melhor equipamento para vencer. Mas Kimi Raikkonen, da Lotus, primeiro na Austrália e segundo em Xangai, vice-líder do campeonato com 49 pontos, apesar de sétimo no grid está na luta.

“Em Melbourne larguei também em sétimo e ganhei. Em condição de corrida nosso desempenho é sempre melhor que na classificação”, disse Kimi, não excluindo-se de estar de novo no pódio. “Os pneus vão ter papel importante. Ontem simulamos um corrida com ótimo resultado, tomara seja assim amanhã (hoje).” A Lotus talvez tente fazer uma parada a menos, no caso duas, e surpreender como na Austrália, quando por conta dessa maior autonomia dos pneus venceu a prova.

Chama a atenção no grid a quinta e sexta colocações dos pilotos da Force India, o escocês Paul Di Resta e o alemão Adrian Sutil. “Nosso desempenho em todo o fim de semana até agora me permite acreditar que somaremos bons pontos aqui em Bahrein”, disse Resta. O escocês obteve duas oitavas colocações este ano, em três etapas, na Austrália e na China. Com a diferença de 6 horas entre Manama, capital do Bahrein, e Brasília, a largada será hoje às 9 horas, 15 horas nesse pequeno país do Golfo Persa.