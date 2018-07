Crise na Ferrari. Newey é a salvação. Mas…

24/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

A atual distância entre o desempenho do modelo F2012 de Fernando Alonso e Felipe Massa para, por exemplo, o MP4/27 da McLaren, já despertou na torcida italiana um certo receio de reviver o longo período de 21 anos sem um título, experimentado entre a conquista de Jody Schekter, em 1979, e a de Michael Schumacher, em 2000. Agora já faz quatro temporadas que a Ferrari não vence o campeonato. O último foi o de 2007, com Kimi Raikkonen.

Dependendo que fizerem Alonso e Massa na corrida da próxima madrugada, em Sepang, na Malásia, a crise pode se instalar de vez no time do Il Commendatore. Falta-lhe essencialmente um grande projetista. Ao que parece, o grego Nikolas Tombazis fracassou no F2012. Esse é o cenário perfeito para a direção da Ferrari pensar, de novo, num salvador da pátria. E há apenas um nome que garantiria um carro vencedor: Adrian Newey, o diretor técnico da Red Bull.

O Estado conversou com exclusividade com Newey depois da última investida dos italianos de levá-lo da Inglaterra para a Itália, há dois anos. É mais do que oportuno resgatar o que esse inglês de 53 anos, salário de € 10 milhões por ano, maior vencedor de mundiais da história da Fórmula 1, com oito títulos, teria a dizer sobre uma eventual transferência de Milton Keynes, sede da Red Bull, para Maranello.

“Penso que qualquer engenheiro se sente orgulhoso ao ser convidado para trabalhar na Ferrari. Mas estou contente com o meu trabalho aqui (Red Bull) e não me vejo no futuro em outra equipe, para ser sincero”, diz Newey. Inevitavelmente a próxima pergunta é por quê? “Vi essa escuderia nascer, participei ativamente de todo o processo de montar a organização que só cresceu desde então, confiaram em mim”, falou. “Desenvolvi um sentimento paternalista em relação à Red Bull. E um filho não se abandona.”

O que está por trás desse amor de Newey pela Red Bull, campeã nos dois últimos mundiais de pilotos com Sebastian Vettel, e de construtores, depois de estrear na Fórmula 1 há somente sete anos, é a liberdade de ação desse engenheiro aeronáutico formado pela Universidade de Southampton. No fim de 1996, depois de projetar o carro campeão com Jacques Villeneuve de 1997, Newey deixou a Williams porque Frank Williams não quis lhe ceder parte da escuderia, não o desejava como sócio.

E também saiu da McLaren, ao término da temporada de 2004 em razão de a McLaren instituir a capilarização no seu departamento técnico, onde tudo era decidido num espécie de colegiado. Newey não fala sobre essa sua característica, de ter de ser o coordenador de tudo na área técnica e suas ideias serem as que prevalecem.

Mas a Ferrari não lhe daria essa liberdade? Com toda certeza Stefano Domenicali e o presidente da empresa, Luca di Montezemolo, conhecem até bem mais das suas preferências e as aceitariam sem hesitar. Bem como o contrato estaria em branco no campo dos valores. “Faz algum tempo, me procuram, mas sinceramente a conversa foi breve. Eu agradeci o interesse e respondi não estar interessado em sair da Red Bull.”

Domenicali e Montezemolo ouviriam o mesmo agora, por isso a saída é tentar tornar o F2012 um carro minimamente a altura do piloto que possuem, Alonso, capaz de fazer a diferença. Mais, ainda: terão o imenso desafio de encontrar quem poderá conceber não apenas o modelo de 2013, mas principalmente o de 2014, quando uma nova era vai começar na Fórmula 1, caracterizada pelos motores turbo e carros bem distintos.