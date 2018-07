Definição do título vai no mínimo até o GP dos EUA

28/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Não há como o campeonato acabar domingo, em Abu Dabi, 18ª etapa do calendário. Sebastian Vettel soma 240 pontos e Fernando Alonso, segundo no Mundial, 227. O terceiro, Kimi Raikkonen, da Lotus, com 173, tem chances apenas matemáticas de ser campeão, pois está a 67 pontos de Vettel e há 75 em jogo nas três provas que restam.

A definição do título vai se estender no mínimo até o GP dos EUA, no dia 18. Se Vettel vencer domingo, chegará a 265 pontos (240+25). Caso Alonso não faça pontos em Abu Dabi, permanece com os atuais 227. A diferença para Vettel subiria, portanto, dos 13 de hoje para 38. Mas haverá 50 em disputa nas duas provas finais, EUA e Brasil.