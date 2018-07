Duto de ar vira epidemia e preocupa pilotos

28/V/10

Livio Oricchio, de Istambul

Jenson Button, atual campeão do mundo, e seu companheiro de McLaren, Lewis Hamilton, fizeram uma afirmação perigosa, ontem no circuito Istambul Park, depois dos dois primeiros treinos livres do GP da Turquia: ‘Estamos muito rápidos aqui, acho que dá para encarar a Red Bull amanhã (hoje, quando será definido o grid).’ Button ficou com o melhor tempo do dia, Hamilton, em quarto, atrás exatamente da dupla da Red Bull, Mark Webber, segundo, e Sebastian Vettel, terceiro.

Mas o assunto que repercutiu bastante no autódromo turco, ontem, foi a epidemia de sistemas de duto de ar capazes de deixar os carros mais rápidos nas retas. “Esse sistema vai contra o espírito do esporte”, definiu Rubens Barrichello, da Williams.

A sessão que definirá o grid do GP da Turquia, hoje, será também a disputa por quem melhor desenvolveu um sistema de dutos de ar que garanta melhorar os tempos por causa da maior velocidade na longa reta existente entre as curvas 10 e 12. “A curva 11 é contornada com o acelerador no curso máximo”, explica Massa.

Ocorre que para o sistema funcionar é preciso a ação física do piloto. “Levanta perna, fecha a mão…ele deveria ter sido proibido quando apenas uma equipe o possuía”, afirmou Rubens Barrichello, da Williams. Nas retas o piloto é obrigado a acionar com o braço, a mão ou a perna, depende do time, um comando que permite ao ar fluir sobre o aerofólio traseiro de forma a reduzir sua capacidade de gerar pressão aerodinâmica, o que significa maior velocidade para o carro. “Nas curvas, esquecemos tudo, nos concentramos no volante”, diz Barrichello. Com isso, o ar volta a atingir o aerofólio traseiro normalmente, gerando a pressão aerodinâmica necessária para ser rápido em curva.

“Penso ser um recurso perigoso. No fim das contas, estamos anulando a função do aerofólio”, afirma Adrian Newey, o projetista da Red Bull, projetista do modelo mais eficiente este ano. A equipe está usando na prova pela primeira vez o seu duto de ar, criado originalmente pela McLaren e, agora, copiado pela maioria. “Numa pista como esta faz grande diferença”, explica Newey.

A crítica de Barrichello tem respaldo. “Estamos experimentando aqui um sistema mais cômodo”, falou Alonso. Na Ferrari, o comando era realizado com as mãos. Mas Alonso e Massa tinham, por vezes, de comandar o sistema com a mão esquerda e com a direita regular o distribuidor de carga de frenagem, por exemplo, o que significa retirar as mãos do volante por alguns décimos de segundo. O modelo de duto usado em Istambul pela Ferrari é semelhante ao da McLaren, comandado pela perna do piloto.

Em Mônaco, Jackie Stewart, campeão do mundo em 1969, 1971 e 1973, manifestou-se chocado com a autorização do recurso: “Ainda que as regras possam até não proibir, porque quando foram criadas ninguém imaginou um sistema desses, deveriam ter proibido desde o primeiro instante.” O escocês foi o primeiro grande defensor do aumento da segurança na Fórmula 1. “É perigoso, por esse motivo não poderia estar nos carros.”

Além da criadora, a McLaren, no GP da Turquia as equipes Red Bull, Ferrari, Mercedes, Force India e Williams também utilizam o sistema. “E se o objetivo da Fórmula 1 é conter despesas, o desenvolvimento do recurso exigiu elevado investimento”, afirmou Newey. Para 2011, a associação das equipes, Fota, junto dos representantes da FIA, proibiu o duto de ar.

A sessão de classificação do GP da Turquia começa às 8 horas de Brasília e será transmitida ao vivo pela TV Globo.