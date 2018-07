Falha técnica. Já corrigida.

15/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Olá amigos!

Estranhei o fato de não ler nenhum comentário no blog nos últimos dias. No primeiro momento pensei que fosse por eu escrever aqui da redação do Estadão, em São Paulo, e não nos locais dos eventos. Mas resolvi investigar e descobri a causa: falha técnica na administração do blog!

Eu estava recebendo cerca de 200 spams por dia e os técnicos acionaram um mecanismo para bloqueá-los. Ocorre que bloqueou não apenas os spams como todos os comentários.

Os responsáveis da área os liberaram há instantes e acabei de lê-los. Estão no ar. Retomamos a normalidade. Peço desculpa.

Obrigado.