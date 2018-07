Falta de união da Fota pode ser bastante perigosa

11/XI/11

Livio Oricchio, de Abu Dabi

Na Fórmula 1 por vezes é assim: a verdade aparece mais tarde. A importante reunião da associação das equipes (Fota) foi adiada, quinta-feira, por solicitação da Red Bull. O encontro discutiria as propostas de cada time, dos 11 da Fota, para a melhora do texto sobre o acordo que limita seus investimentos, o chamado RRA. A dualidade do existente deu margem a que equipes como a própria Red Bull o interpretassem a sua maneira.

As demais escuderias se sentiram atingidas, ainda que suas leituras também sejam particulares do acordo. E a desconfiança de que um esteja gastando mais do outro, com inegáveis benefícios, colocou o futuro da Fota em xeque, no pior momento possível. O contrato da entidade com a FOM, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, dirigida por Bernie Ecclestone, termina no fim da próxima temporada.

As dúvidas a respeito de a reunião de fato existir são, agora, grandes. E não será no intervalo entre as etapas de Abu Dabi e a do Brasil, mas nos dias da corrida de Interlagos. O desgaste da Fota é enorme e talvez já não recuperável. O GP do Brasil não assistirá, como de 2005 a 2009, à definição do campeão do mundo, mas como será o futuro da Fórmula 1, com ou sem Fota. E todas as imensas consequências de a entidade deixar de existir.

O que já se comenta entre integrantes dos próprios times é que Ecclestone, a exemplo do que fez em 2007, poderá fazer uma oferta em separado para a Ferrari renovar com a FOM. Na época, deu 100 milhões de euros (R$ 250 milhões) para estender o compromisso por cinco anos, até o fim de 2012.

Se a Fota deixar de existir, como parecem boas as possibilidades, e a Ferrari aceitar a eventual oferta de Ecclestone, as demais se sentirão quase obrigadas a negociar com o dirigente também, como fizeram em 2007. A história vai se repetir. E a união que havia entre as escuderias para defender mudanças substanciais na competição, em especial na relação com os fãs, simplesmente acaba.

Na era dos tabletes, só a visão doentiamente conservadora da FOM para conduzir os rumos pode ser até mesmo perigoso para a Fórmula 1.