Férias para inglês ver

31/VII/11

Livio Oricchio, de Budapeste

A proibição de se trabalhar por suas semanas, imposta pela FIA às equipes, nesse período de supostas férias, é típica daquelas medidas que no Brasil seria definida como “para inglês ver”. Quem pode acreditar que, diante do avanço da McLaren e da Ferrari, por exemplo, Adrian Newey, diretor-técnico da Red Bull, diga amanhã, quando todos vão se encontrar na sede do time, em Milton Keynes, Inglaterra: “Bem rapazes, nos vemos em duas semanas. Aproveitem para descansar”. Não faz sentido.

A fim de não ser surpreendido ainda mais pelas novidades que serão incorporadas nos modelos MP4/26 da McLaren e 150 Italia da Ferrari, no GP da Bélgica, o próximo, dia 28, Newey prepara um pacotão para o seu RB7. E todo minuto de estudo no túnel de vento é precioso a essa altura. Não creio, contudo, que, apesar da sensível melhora de McLaren e Ferrari, vencedoras das três últimas corridas do campeonato, o título de Vettel esteja em risco.

Sua vantagem é tão grande que lhe basta chegar em terceiro nas oito etapas que restam, mesmo com Webber, vice-líder, vencedo as oito, que garante o bi. Mas, claro, nunca é bom deixar espaço aberto para qualquer possibilidade dessa natureza, pouco esperada, mas não impossível, como a temporada passada bem demonstrou ao próprio Newey.

Isso tudo quer dizer uma coisa: seria surpreendente se a temporada se reiniciasse em Spa-Francorchamps da forma como terminou aqui na Hungria. Acredito em alguma mexida. Red Bull pode retomar seu ritmo, McLaren e Ferrari avançarem ainda mais em relação à concorrente, ou apenas uma das duas dar salto maior.

Essa esperada mudança apenas vai provar que ninguém esteve nas praias do sul da França, Espanha ou Portugal nas duas próximas semanas, senão em plena atividade. Até porque o verão ainda não expôs da face na Europa este ano.

Ficou na minha memória uma conversa que tive dia desses com Steve Nielsen, diretor esportivo da Renault. Na sua análise, a margem de desenvolvimento do RB7 da Red Bull é menor do 150 Italia e do MP4/26. Para a Red Bull ganhar dois décimos, agora, é bem mais difícil que Ferrari e McLaren. Faz sentido.

Se valer para o resultado das “férias”, teremos oito etapas finais de campeonato ainda mais interessantes que as duas últimas, com lutas diretas entre McLaren, Ferrari e Red Bull pela vitória, ainda mais envolventes que em Nurburgring e aqui em Budapeste. E essa é a minha aposta. Lamento Felipe Massa não acompanhar globalmente o ritmo dos demais cinco pilotos desses times.