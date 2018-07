Ferrari dá um ultimato público a Massa

11/I/12

Livio Oricchio, de Madonna di Campiglio, Itália

Diante do fraco desempenho de Felipe Massa nos dois últimos campeonatos, Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, deu ontem um ultimato público a seu piloto: “Temos de ser realistas, a temporada é crucial para ele e o seu futuro”, afirmou em Madonna di Campiglio, na Itália, onde a equipe italiana recebe a imprensa.

Dia 3 a Ferrari apresenta o modelo de 2012 em Maranello, sua sede, mas já dias 7 e 8 Massa o pilota em Jerez de la Frontera, na Espanha. Fernando Alonso assume o carro nos dois dias seguintes. Massa já ouviu de Domenicali que desde as primeiras experiências terá de produzir bem mais de nos mundiais de 2010 e 2011. “Faremos de tudo para Felipe poder dar tudo de si. Seu potencial é bastante elevado, sabemos.” Perdeu o campeonato de 2008 por um ponto, 98 a 97, para Lewis Hamilton, da McLaren. E Domenicali completou: “Mas esperamos também muito dele”.

O mais importante nessa postura agora exposta do diretor da Ferrari é a forma como colocou a pesada cobrança. O italiano justificou: “Sob pressão Felipe reage melhor”. É uma filosofia distinta da usada até agora. Domenicali e o presidente da empresa, Luca di Montezemolo, questionavam a enorme diferença de desempenho para o companheiro, Fernando Alonso, mas sem serem ameaçadores.

Nas entrevistas Massa não sugeria estar preocupado com o seu futuro, apesar de bem menos eficiente do espanhol. Pois a partir deste ano terá de responder a cada novo fracasso e compreender que, se não reagir, como ocorreu nas duas últimas temporadas, não prosseguirá na escuderia, o que vai significar, provavelmente, renunciar à possibilidade de lutar pelas primeiras colocações e depositar na conta bancária valores bem menores dos de hoje.

Em 2010, Alonso venceu cinco etapas e só não foi campeão do mundo por causa de um erro da Ferrari na definição da estratégia na prova final do calendário, em Abu Dabi. O espanhol foi segundo, com 252 pontos, diante de 256 de Sebastian Vettel, da Red Bull, o campeão. Massa ficou em sexto, com 144 pontos, sem nenhuma vitória. E na temporada passada Alonso ganhou uma corrida, chegou dez vezes ao pódio, somou 257 pontos, quarto colocado, enquanto Massa não obteve um único pódio. Mais: conquistou apenas 118 pontos e foi sexto.

A respeito do modelo de 2012, Domenicali abriu o jogo: “Representa um rompimento com o passado. Será bem diferente do carro de 2011. Adotamos novos conceitos, nunca utilizados nos modelos precedentes”. Para tentar solucionar as dificuldades com o aquecimento dos pneus, fenômeno que prejudicou a escuderia em 2011, a Ferrari contratou o japonês Hiroide Hamashima, ex-responsável pelo desenvolvimento dos pneus Bridgestone. Desde o ano passado a Fórmula 1 utiliza pneus Pirelli.

“Temos de nos manter calmos, saber reagir se, no princípio, as coisas não saírem como planejamos. E da mesma forma não nos exaltarmos se os resultados forem ótimos logo de cara”, comentou o diretor italiano.

Domenicali reconhece, ainda: “Trata-se de uma temporada delicada sob vários pontos de vista para nós”. A Ferrari não é campeã desde 2007, quando venceu com Kimi Raikkonen, e entre os construtores não conquista um título desde 2008. O Mundial que começa dia 18 de março, na Austrália, representa nova oportunidade para os italianos resgatarem o seu melhor na Fórmula 1.