FIA e FOM em nova rota de colisão

24/X/10

O namoro entre o ex-presidente da FIA, o astuto e pouco ortodoxo inglês Max Mosley, e o candidato que apoiou para assumir o cargo, há um ano, o pragmático francês Jean Todt, chegou ao fim. Seria, mesmo, muito surpreendente se esse relacionamento desse certo. Funcionou enquanto Mosley dirigia a entidade e Todt, a Ferrari.

Mosley não tem poder legal, hoje, na FIA, mas sua receita de administrar o órgão máximo do automobilismo de 1991 até o ano passado lhe rendeu apoio quase incondicional de federações no mundo todo. Praticou o famoso “é dando que se recebe” com competência. Mosley sobreviveu, contra todas as indicações, em abril de 2008, ao envolvimento num escândalo sadomasoquista sem precedentes na história do esporte, quando dois meses mais tarde os delegados da FIA lhe deram “voto de confiança” para prosseguir na função.

Não é difícil compreender as razões de, agora, fora da entidade, Mosley não concordar com a condução dos rumos da FIA. Mosley conhece Bernie Ecclestone desde os tempos em que era proprietário da equipe March de Fórmula 1, no início dos anos 70. São amigos e se admiram há 40 anos. A contestação à postura de Todt é de Ecclestone também, líder da Fórmula 1 desde 1972.

Há uma diferença conceitual na forma de administrar a FIA entre Mosley e Todt. Para Mosley, existe uma permeabilidade entre a entidade e a Formula One Management (FOM), de Ecclestone, holding que adquiriu da FIA, na época de Mosley na presidência, os direitos de explorar comercialmente a Fórmula 1 por cem anos, ao preço de US$ 360 milhões.

Isso quer dizer que as decisões da entidade representam o resultado de discussões com Ecclestone. E vence o que for melhor para a Fórmula 1 na visão de ambos, nem sempre de acordo com o que manda o conjunto de regras oficial que rege a relação FIA-FOM.

Já Todt defende uma fronteira clara entre as duas partes, FIA e FOM. Num certo sentido, é uma volta ao período de outro francês, o polêmico Jean-Marie Balestre, antecessor de Mosley, na presidência do órgão. A FIA toma suas decisões de caráter administrativo, técnico e esportivo sustentada pelo que está registrado nas regras e cabe à FOM acatá-las. Não há o clima de proximidade com o detentor dos direitos comerciais, como houve de 1991 a 2009 com Mosley, mas de formalidade. A candidatura do inglês à presidência da FIA, em 1991, foi inspirada por Ecclestone, depois de repetidas lutas épicas com Balestre.

Para parte da imprensa italiana, Mosley realiza trabalho para convencer os que têm direito a voto nas assembleias da FIA a aprovar mudanças nos estatutos com o objetivo de reduzir os poderes do seu presidente. A próxima assembleia geral será dia 5, em Paris, sede da entidade. O decidido no encontro dará mais pistas desse novo embate que se desenha no comando da Fórmula 1.