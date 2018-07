Finalmente uma decisão. Mas vale só para hoje e amanhã.

09/VII/11

Livio Oricchio, de Silverstone

Amigos, ouvi de Christian Horner, diretor da Red Bull, que para a classificação e a corrida, amanhã, as coisas não vão mudar. Ou seja, as equipes Renault, Red Bull e Lotus, que competem com motor Renault, poderão manter apenas 10% do acelerador aberto nas frenagens, assim como as que têm motor Ferrari e Cosworth. Já as que utilizam motor Mercedes, 20%, por razões de confiabilidade do motor, segundo Charlie Whiting, delegado da FIA.

Horner disse numa tumultuada entrevista que aceita “momentaneamente” a desvantagem para a Red Bull, mas estabeleceu com Whiting o compromisso de rever a regra nos próximos dias, antes do GP da Alemanha, próximo do calendário, dia 24, em Nurburgring.

Ao menos conhecemos o regulamento para o restante do fim de semana. Mas a história está longe de terminada. A Red Bull até estuda um protesto oficial se não houver acordo, que seria julgado pelo tribunal de apelo da FIA.

Vamos assistir à classificação que é o que mais importa. O treino dessa manhã, realizado com 10% de aceleração, ainda que não conclusivo, deu a entender que a Red Bull poderá perder mais do suposto inicialmente. Mas a sessão teve muitas variáveis, como a aderência do asfalto mudar, e não permitiu leituras mais apropriadas.

Abraços!