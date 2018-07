Gonzales, o primeiro piloto a vencer para Enzo Ferrari, morreu em Buenos Aires. Tinha 90 anos.

15/VI/13

São Paulo

Em maio de 1951, Enzo Anselmo Ferrari surpreendeu o mundo da Fórmula 1 ao convidar o argentino José Froilán Gonzales, de apenas 29 anos, extremamente jovem para os padrões da época, para pilotar seu modelo 375 no GP da França, nas estradas entre Reims e Gueux. Gonzales só havia disputado a etapa de abertura naquele ano, com Talbot-Lago T26C-GS, e se retirou da competição.

Esse argentino que decidiu seguir os passos do conterrâneo Juan Manuel Fangio, vice-campeão do mundo na temporada anterior, com Alfa Romeo 158, recebeu a bandeirada em segundo na corrida de estreia na Ferrari, em parceria com o italiano Alberto Ascari. O vencedor foi Fangio, com Alfa Romeo 159A, em dupla com Luigi Fagioli.

Enzo Ferrari gostou tanto do estilo de Gonzales que o manteve na equipe na etapa seguinte, o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Desta vez o Toro dos Pampas, como era conhecido, percorreria os 423 quilômetros da prova sozinho. Ferrari havia deixado o cargo de diretor esportivo da Alfa Romeo e em 1947 montou sua escuderia. Construía ele próprio os carros.

O modelo 375 foi concebido para vencer a poderosa Alfa Romeo com seu 159A, que depois ganhou uma versão B e M. Tudo em 1951. A Alfa Romeo ganhou com Giuseppe Farina o primeiro Mundial de Fórmula 1, em 1950. Da estreia de Enzo Ferrari com seu time no campeonato, no GP de Mônaco de 1950, o já famoso italiano não tinha celebrado, ainda, uma vitória.

A corrida de Silverstone foi disputada no dia 14 de julho de 1951. O pole position no veloz traçado de 4,7 quilômetros, criado três anos antes unindo as pistas de pouso e decolagem de um aeródromo, construído para treinar pilotos de bombardeiros no início da Segunda Guerra Mundial, foi Gonzales. Seu tempo: 1min44s4. Imagens da época mostram um homem robusto, mesmo gordo, pode-se dizer.

E nova surpresa: Gonzales completou as 90 voltas da corrida em Silverstone em 2 horas, 42 minutos, 18 segundos e dois décimos. Primeiro colocado! Fangio cruzou a linha 51 segundos atrás. Enzo Ferrari não estava lá. Em seu livro “Piloti, che gente” contou não gostar de deixar a Emilia, sua região de origem e onde passou os 90 anos de vida.

Numa conversa com o Estado, em 1996, um motorista de Enzo Ferrari, taxista em Maranello, disse ter ouvido do Comendador numa ter andado de avião.

Em Modena, sua cidade, Enzo Ferrari celebrou como nunca a primeira vitória de um carro construído por ele mesmo, para vencer a Alfa Romeo. Fangio, em segundo, ainda era piloto da concorrente, o que conferiu um sabor ainda melhor à conquista. Fangio, no entanto, venceria naquele ano o primeiro dos cinco títulos da brilhante carreira. Gonzalez terminaria o campeonato em terceiro, com uma série impressionante de quatro pódios na sequência.

Com exatamente a mesma idade com que Enzo Ferrari abandonou a corrida da vida, 90 anos, em 1988, José Froilán Gonzales encostou seu carro nos boxes, hoje, na Argentina. O primeiro piloto a vencer com um modelo Ferrari, e sempre reverenciado pelo Comendador Enzo Ferrari, morreu em Buenos Aires. A atual equipe Ferrari deve lembrá-lo no próximo GP do calendário, exatamente em Silverstone, dia 30, onde há 63 anos Gonzales entrou para a história.

Para os argentinos, Gonzalez era o Pepe, venerado por deixar a Europa ainda como um piloto capaz de vencer na Fórmula 1 para competir no seu país. De 1950 a 1960, Gonzales disputou apenas 26 Gps, largou três vezes na pole position, venceu em duas ocasiões e obteve sete segundas colocações. A outra prova que ganhou foi também o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, em 1954, e novamente pela Ferrari.

Para celebrar os 60 anos da primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1, em 2011, Gonzales viajou a convite da equipe italiana para Silverstone. Fernando Alonso, atual piloto da escuderia, acelerou o modelo 375 original nos 5.891 metros do traçado, mas que lembra pouco o da vitória de Gonzales. Naquela época os pilotos mantinham o acelerador no curso máximo mais tempo que hoje. Não havia tantas curvas.

Dentre as conquistas de Gonzales nas pistas está a vitória na mais prestigiosa competição de carros de turismo e protótipos, as 24 Horas de Le Mans, na edição de 1954. E sempre com Ferrari, o modelo 375 Plus. O argentino correu em parceria com o francês Maurice Trintignant. Completaram 302 voltas diante de 301 da dupla inglesa Duncan Hamilton e Tony Rolt, com Jaguar D-Type.

O Toro dos Pampas ou Pepe nasceu no dia 5 de maio de 1922 em Arrefices, na Província de Buenos Aires, e faleceu na capital argentina. Neste sábado, também, os fãs do polêmico e irreverente piloto inglês James Hunt, ídolo de Kimi Raikkonen, da Lotus, lembram os 20 anos da morte do campeão do mundo de 1976, pela McLaren.