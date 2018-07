Gutierrez, quem melhor sabe usar os pneus Pirelli na GP2

22/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

A equipe Sauber provavelmente já definiu os seus pilotos em 2013, como me contou Luiz Razia, semana passada. De repente os suíços lhe disseram não poder mais prosseguir com as negociações, o que levou Razia a acreditar que Peter Sauber e Monisha Kaltenborn já bateram o martelo. E eles devem ser o talentoso alemão Nico Hulkenberg e a nova promessa do México, Steban Gutierrez.

Ontem a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, GP2 e GP3, anunciou o vencedor do troféu destinado ao piloto que melhor administrou os pneus na temporada da GP2. E Gutierrez foi o escolhido pelos 50 jornalistas que cobrem os eventos. O piloto de 21 anos recebeu o prêmio do engenheiro-chefe de competições da empresa, Mario Isola.

Gutierrez, pela equipe Lotus, terminou o seu campeonato de estreia na GP2, a antessala da Fórmula 1, na terceira colocação, com três vitórias e mais quatro pódios. Chamou a atenção da imprensa que assisti de perto às corridas a autonomia que Gutierrez obtinha de seus pneus. O melhor de todos nesse quesito.

Curiosamente, essa é uma das principais características de outro mexicano, Sergio Perez, piloto também da Sauber e a quem, pelo visto, Gutierrez vai substituir. Ao menos quanto a saber administrar o consumo dos pneus Pirelli, exame proposto pelo fornecedor, a Sauber não deve perder tanto com a saída de Perez, apesar da completa inexperiência de Gutierrez na Fórmula 1. Já na GP3, em 2011, Gutierrez demonstrou a mesma reação com os pneus.

O mais importante nessa história é que os pilotos que saem da GP2 e GP3, hoje, têm uma ideia bastante precisa de como os pneus reagem na Fórmula 1, por apresentarem comportamentos semelhantes aos que estavam habituados. “Nossa filosofia é ajudar a formar os jovens pilotos para a Fórmula 1, oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolver a técnica de como melhor explorar as características de nossos pneus”, disse Isola.