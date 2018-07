Há boas razões para a volta do GP dos EUA à F-1

25/V/10

Livio Oricchio, de Istambul

O anúncio da volta do GP dos Estados Unidos ao calendário da Fórmula 1, a partir de 2012 e até 2021, é um sinal evidente de que as relações entre Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, e a associação das equipes, Fota, vive clima bem distinto do existente há menos de um ano, quando foi deflagrado o racha entre ambos, depois revisto. O próprio Ecclestone confirmou, ontem, que a prova será realizada em Austin, no Texas, “onde pela primeira vez na história da Fórmula 1 nos Estados Unidos um circuito de nível internacional será construído para receber o evento”.

Ainda que as montadoras de automóveis sejam hoje minoria na Fórmula 1, diferentemente de 2009, todos os chefes de equipe pressionavam muito Ecclestone para o campeonato voltar a ter uma corrida nos Estados Unidos. “É o mercado mais importante para nós”, explica Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari. No mundo globalizado, um mercado como o da terra de Barack Obama, mesmo com sua grave crise, é bastante apreciado por todos. Boa parte dos investidores da Fórmula 1, donos dos times ou patrocinadores, têm produtos à venda nos Estados Unidos.

Desde que Ecclestone assumiu a condução da Fórmula 1, em 1973, a prova já esteve em Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix e Indianápolis. Em geral, era deficitária para os organizadores, apesar de pagarem bem menos das demais nações para Ecclestone. Nos últimos anos, o problema se agravou porque Ecclestone aumentou o valor a ser pago a cada edição da corrida. Foi por esse motivo que Indianápolis saiu do campeonato.

É possível dar números. China, Turquia, Bahrein, Abu Dabi, Valência, por exemplo, os últimos a garantirem-se no calendário, pagam a Ecclestone como promoter fee, ou taxa do promotor, US$ 35 milhões todo ano. Esse valor vem de estatais ou do próprio tesouro. Parte desse dinheiro Ecclestone repassa às equipes todo início de temporada, segundo a clssificação no Mundial de Construtores e outros critérios, como o tempo de existência na competição. Tony George, de Indianápolis, não aceitou desembolsar US$ 10 milhões para Ecclestone, o dobro do que pagava, conforme demonstrado muito menos do pago por quase todos, e perdeu o evento.

A Fota desejava de Ecclestone a cobrança de valores compatíveis com o interesse da Fórmula 1 em ter a prova nos Estados Unidos. “Por que não cobramos nada para correr em Mônaco”, questionava Flavio Briatore, ex-diretor da Renault. A prova no principado é a única que não paga nada a Ecclestone. Mas a Fórmula 1 não é a mesma sem o GP de Mônaco, onde se pratica o maior marketing de relacionamento do mundo.

O anúncio de ontem não faz citação alguma sobre os valores do contrato, como manda a regra da Fórmula 1. Mas o fato de os novos organizadores do GP dos Estados Unidos se comprometerem a construir um autódromo e estender o compromisso até 2021, quando Ecclestone terá nada menos de 91 anos, mostra de forma conclusiva que os valores voltaram a ser mais realistas, como desejava a Fota e Ecclestone parece ter compreendido. Em resumo: poderá ser bom para todos.

Resta a Full Throttle, nova organizadora do GP dos Estados Unidos, cumprir o acertado ontem, o que não é tão simples diante da quase total desinformação dos norte-americanos em relação à Fórmula 1. O campeonato não é transmitido ao vivo nos Estados Unidos, o tipo de competição corresponde a uma agressão à cultura de esporte do país e falta todo tipo de apelo, como a existência de pilotos e equipes da nação.