Hamilton e Massa se apresentam para o GP do Brasil em condição emocional oposta

15/XI/11

Livio Oricchio, de Abu Dabi

Ao contrário dos prováveis efeitos benéficos da vitória no GP de Abu Dabi, domingo, para Lewis Hamilton, da McLaren, quanto ao que poderá fazer no GP do Brasil, último do campeonato, dia 27, o fraco desempenho de Felipe Massa na corrida do circuito Yas Marina lança ainda mais desconfiança na torcida sobre seu desempenho na prova de Interlagos, onde já venceu duas vezes, 2006 e 2008.

Para o piloto da Ferrari, o quarto lugar na prova de domingo seria o resultado mais provável se tivesse largado com o aerofólio dianteiro novo e não sofresse tanto com os pneus mais duros. “Sim, penso que não seria difícil”, respondeu ao ser questionado a respeito de Mark Webber, da Red Bull, quarto colocado, poder sair atrás de si depois do terceiro pit stop. Como deixou os boxes na frente, o australiano foi quarto e Massa recebeu a bandeirada em quinto. Fernando Alonso, com as mesmas dificuldades de pneus sinalizadas por Massa, classificou-se em segundo.

A Ferrari substituiu o aerofólio dianteiro novo de Massa pelo anterior por causa de vibrar muito nos trechos de maior velocidade da pista. Suas extremidades tocavam o solo. “Questão de segurança”, falou o piloto. A exemplo de outros times, a Ferrari já experimenta soluções de 2012 nos modelos atuais.

Uma delas é o desenvolvimento de materiais que se curvem para baixo em altas velocidades para melhorar a eficiência aerodinâmica do carro. É esse o objetivo do aerofólio testado por Massa e que, curiosamente, na Ferrari de Fernando Alonso não gera o mesmo fenômeno da vibração excessiva. “Temos acertos diferentes. Essa é uma possível explicação, disse-me a equipe”, contou Massa.

Na etapa de São Paulo Massa irá dispor do mesmo aerofólio, porém reforçado. “Acreditamos que nos permite ser cerca de três décimos de segundo mais rápido por volta”, disse.

Apesar de não reconhecer, ao contrário de Hamilton, Massa vive momento profissional conturbado. Não há outra explicação para haver tanta diferença entre o seu trabalho e o de Alonso. Em entrevista ao Estado, afirmou que tanto o carro como o tratamento da Ferrari são os mesmos para os dois pilotos.

O que atesta que a diferença está no que produz. Em 18 etapas, Massa somou 108 pontos, sexto colocado no Mundial, e os melhores resultados foram cinco quintas colocações. Já Alonso, terceiro, conquistou 245 pontos e chegou 10 vezes ao pódio, sendo uma vitória.

Hamilton admitiu que as instabilidades na vida pessoal explicam em boa parte os muitos equívocos este ano. Já para Massa, não existe nada de errado, embora os números mostrem profunda diferença entre o que faz hoje e em 2008, por exemplo, quando venceu seis corridas e só não foi campeão por um ponto.

A supereficiência de Alonso, em melhor momento que Michael Schumacher em 2006 e Kimi Raikkonen em 2008 e 2009, ex-companheiros de Ferrari, seria o fator desencadeador dessa quebra na autoconfiança de Massa.

A exemplo do ocorrido com Hamilton no GP de Abu Dabi, um desempenho convincente de Massa em Interlagos poderia ter o mesmo efeito restaurador que o inglês da McLaren já admitiu sentir no circuito Yas Marina. E poderia ser útil para 2012.

Mas as possibilidades de uma retomada do melhor Massa parecem infelizmente cada vez mais distantes, ao menos sem ajuda profissional, o que coloca, a médio prazo, seu futuro na Fórmula 1 em xeque.