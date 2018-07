Hulkenberg, na Sauber.Ricciardo e Vergne, na Toro Rosso

31/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Três novos pilotos começam os treinos livres do GP de Abu Dabi, amanhã, já sabendo o que vão fazer na próxima temporada. Helmut Marko, o homem que decide o futuro dos pilotos da escola Red Bull, resolveu dar mais uma chance à atual dupla da Toro Rosso, time satélite da Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo e o francês Jean-Eric Vergne. Cada um deles terá de provar em 2013 que é um Sebastian Vettel em potencial para continuar com o apoio da empresa, política explícita da Red Bull, que até agora investiu alto na sua formação. Na Sauber, o papel de Nico Hulkenberg, piloto confirmado também ontem, será melhorar a já boa fase de resultados da escuderia suíça, iniciada por Sergio Perez, contratado pela McLaren.

Amanhã, das 7h às 8h30 e das 11h às 12h30, horário de Brasília, Fernando Alonso poderá ter uma ideia, nas duas primeiras sessões de treinos, da resistência que oferecerá à quinta vitória consecutiva de Vettel no campeonato. E, consequentemente, se pode ainda continuar sonhando com o título. A Ferrari do espanhol e de Felipe Massa experimentará novos componentes do conjunto aerodinâmico no circuito Yas Marina. Vettel, bicampeão do mundo, lidera a competição com 240 pontos, seguido por Alonso, com 227.

Ambos têm contratos com seus times e não viveram as desgastantes incertezas de Ricciardo e Vergne. Seu foco concentra-se na conquista do tricampeonato. O compromisso do alemão com a Red Bull estende-se até o fim de 2014 e do espanhol com a Ferrari, até o fim de 2016.

No ano passado, no dia 15 de dezembro, Franz Tost, diretor da Toro Rosso, telefonou para sua então dupla de pilotos, o espanhol Jaime Alguersuari e o suíço Sebastian Buemi, por ordem de Marko, para comunicar que estavam fora dos planos. “Não vimos neles novos Vettels”, explicou Tost. Ricciardo e Vergne não escondiam a apreensão com a demora de Marko para renovar seus contratos. Certamente sentiram-se aliviados ontem.

A Toro Rosso atravessa uma fase de transição com a dispensa do diretor técnico Giorgio Ascanelli e a contratação do competente engenheiro inglês James Key, maior responsável pelo eficiente modelo C31 da Sauber deste ano. Vergne conquistou 12 pontos e Ricciardo, nove.

Já o anúncio de Hulkenberg pela Sauber era esperado há tempos. Monisha Kaltenburn, sócia e diretora do time, precisava de um jovem de talento com alguma experiência para substituir Perez, autor de três pódios neste ano: segundo na Malásia e na Itália e terceiro no Canadá. Com a opção de risco de Lewis Hamilton – trocou a McLaren pela Mercedes –, Ron Dennis chamou o veloz e ranzinza mexicano.

Nico Hulkenberg é mesmo a melhor escolha da Sauber, segundo seu atual chefe, o indiano Vijai Mallya, sócio da Force India: “No fim de 2010 identificamos em Nico uma estrela do futuro.” Nas 17 etapas realizadas até agora, o alemão de 25 anos somou 49 pontos (12º no Mundial), cinco a mais do que o companheiro, Paul Di Resta. A lista de candidatos para compartilhar a Force India com Di Resta é longa. Entre eles está Bruno Senna, caso não fique na Williams.

A Williams não assinou com nenhum piloto. Pastor Maldonado deve renovar. O mais cotado para também correr lá é o atual piloto reserva, o finlandês Valtteri Bottas. A chance maior de Luiz Razia, brasileiro de 23 anos, vice-campeão da GP2, é assinar com a Marussia, embora negocie também com a Force India.