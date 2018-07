Início promissor dos brasileiros na GP2

23/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

Acompanhei com grande interesse o primeiro dia de atividades da etapa de abertura do campeonato da GP2, hoje, aqui em Sepang. Há dois pilotos brasileiros na competição, o experiente Luiz Razia, da equipe Arden, e o estreante Felipe Nasr, da DAMS, time campeão no ano passado com Romain Grosjean, agora titular da Lotus.

O resultado da classificação foi o esperado. Num ótimo trabalho e com estratégia ousada para amanhã, dia da primeira corrida, Razia registrou o segundo tempo, 1min45s554, apenas 060 milésimos atrás do pole position, David Valsecchi, companheiro de Nasr, 10.º no grid, a 448 milésimos de Valsecchi. Para se ter uma ideia de quão veloz está a categoria, Lewis Hamilton, da McLaren, fez hoje o melhor tempo nos treinos livres, com 1min38s172, ou seja, foi apenas 7 segundos e 322 milésimos mais rápido. Se a referência for Pedro de la Rosa, da HRT, 24.º e o mais lento da Fórmula 1, essa diferença atinge apenas 1 segundo e 671 milésimos.

Há atenuantes para explicar a diferença entre Nasr e Valsecchi. O brasiliense de 21 anos foi conhecer os5.543 metrosde Sepang na meia hora do treino livre da manhã, onde completou 12 voltas, o máximo possível. Mais: Valsecchi está no quinto ano na GP2 enquanto Nasr estreia na competição. Sem poder mexer no acerto, apenas aceitando o que a DAMS lhe entrega, por não haver tempo de mudar nada na meia hora do treino livre, ficar a quatro décimos de Valsecchi é um bom resultado.

Razia completou 5 voltas apenas no treino livre da manhã com o objetivo de economizar o jogo de pneus para a primeira corrida, amanhã. “Pode ser uma vantagem”, comentou. E Nasr disse que terá de aprender a correr na GP2. “Primeira prova, treinamos muito pouco, preciso entender os pneus, mas enfim é assim que são as coisas. Se eu terminar em oitavo será ótimo em razão do grid invertido na segunda corrida.”

Há enorme expectativa sobre o seu trabalho depois de a TV Globo, por razões comerciais, colocar reportagem no ar no Jornal Nacional, quando Nasr assinou com a DAMS, como que anunciando-o como a próxima grande estrela emergente do Brasil a chegar em breve na Fórmula 1.

Quem não vive o mundo do automobilismo apenas enxerga, agora, que Nasr vai largar em décimo e o companheiro, na pole. Não tem dimensão que para as suas condições, estreante, sem conhecer o traçado, pouco experiente com o carro, ficar a meio segundo de Valsecchi, em seu quinto ano na GP2, representou um início de fato promissor.

Com a diferença de 11 horas entre Brasília e Sepang, a primeira corrida da GP2 amanhã começará à meia noite de hoje, 11 horas de sábado aqui na Malásia. A prova tem uma hora de duração. Os oito primeiros invertem o resultado para a segunda etapa, domingo, às 2h15, com duração de 45 minutos.

Torçamos por esses meninos!