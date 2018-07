Massa, agora importante em tudo para a Ferrari

14/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Não foi por acaso que a Ferrari assumiu a vice-liderança entre os construtores. Fernando Alonso, o piloto mais regular no campeonato, somou depois da volta das férias, em agosto, 45 pontos. E Felipe Massa, até então o mais irregular dentre os pilotos de times de ponta, 56. Apenas a espetacular arrancada do líder do campeonato, Sebastian Vettel, da Red Bull, com 93 pontos, foi melhor que a de Massa.

O quarto lugar de Massa ontem no GP da Coreia representa seu melhor trabalho desde a temporada em que se tornou, com méritos, vice-campeão. Teve até mesmo de ouvir, no rádio, a ordem para manter maior distância de Alonso, quando ficou a um segundo do espanhol, terceiro colocado. E se tivesse ultrapassado Alonso com o uso do flap móvel (DRS), possível por estar mais veloz, talvez pudesse pensar em algo mais na prova. “Acho que era possível (ganhar o segundo lugar de Mark Webber).” O australiano da Red Bull estava a menos de 4 segundos à frente de Alonso e havia ainda 20 voltas para a bandeirada.

“Mas a gente sabe o quanto cada ponto é importante para a Ferrari e o Alonso na luta pelo título”, explicou Massa. “Fiquei muito feliz com a minha corrida. O carro estava perfeito, o acerto estava perfeito.” Falou mais: “Foi importante ultrapassar carros importantes (rápidos) no começo o que me permitiu impor meu ritmo de corrida”. Já na largada ganhou a posição de Kimi Raikkonen, da Lotus, e na 21.ª volta, de um total de 55, em seguida ao primeiro pit stop, Massa ultrapassou Hamilton, na reta, com o uso do DRS.

“Entendi melhor como conduzir nosso carro e a usar os pneus (Pirelli). Hoje tirei tudo deles.”

A sequência de resultados favoráveis, alguns muito expressivos, como o segundo lugar no GP do Japão e ontem, aproximou Massa da renovação do contrato com a Ferrari. O diretor da escuderia italiana, Stefano Domenicali, afirmou ontem: “Como diz minha amiga Laura Pausini (cantora italiana), espere e verá”. Seria surpreendente e contra seus próprios interesses se a Ferrari não estender o compromisso de Massa.

Diante da inexistência de um superpiloto disponível no mercado, o que justificaria a substituição de Massa, a razão mais provável para não anunciar, agora, a renovação do contrato do piloto é mantê-lo estimulado ao máximo como tem ocorrido e dado resultado.

O avanço da equipe entre os construtores, caso ratifique o segundo lugar no fim do Mundial, permitirá o acréscimo no orçamento de pouco menos do que paga para Alonso correr por temporada, R$ 50 milhões. E Massa tem grande responsabilidade nessa conquista com marcante segunda metade de campeonato.