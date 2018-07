Massa contente com o carro novo: "Parece que tudo voltou ao normal".

23/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

Amigos, são 3h30 de la mattina na maior parte do Brasil, 14h30 para mim, aqui na sala de imprensa do autódromo de Sepang.

Que calor, 31 graus, asfalto a 45, com 63 % de umidade e tudo subindo. Tá pintando um pé d’água no horizonte nordeste.

Falei com o Felipe Massa, logo depois da sessão livre da manhã. Agora os carros estão na pista, no segundo treino. No primeiro, Massa deu 16 voltas com o novo chassi e registrou 1min39s896, o 13.º Hamilton ficou em primeiro, 1min38s021. “O mais importante foi que o carro teve comportamento semelhante aos dos testes e o desgaste dos pneus também foi o esperado. Parece que as coisas voltaram ao normal”, comentou, comigo, atrás dos boxes. A Ferrari trocou o seu carro para o GP da Malásia.

Senhores, vivemos uma guerra aberta entre a assessoria da Ferrari e a imprensa italiana. Primeiro a Gazzetta dello Sport publicou que Massa seria substituído e hoje traz que a equipe está fazendo uma completa reestruturação do modelo F2012, até mesmo no sistema pull rod da suspensão dianteira. Regressaria ao tradicional push rod, como todos os demais, o que implica reprojetar até o monocoque, além de rever a aerodinâmica. A imprensa fala em “fracasso” do revolucionário modelo F2012.

Mais uma vez Luca Colajanni, chefe de imprensa, foi obrigado a desmentir. Mas não estou certo de que a informação não procede, como garante a Ferrari. Massa, além de me dizer que o carro do primeiro treino se comporta como nos testes de inverno, sem o desgaste excessivo de pneus da Austrália, falou que seus problemas são os mesmos. Por exemplo, são obrigados a usar elevada carga nos aerofólios para frear com estabilidade e tracionar nas saídas de curva porque simplesmente não há downforce proveniente do assoalho, por isso sua velocidade nas retas está dentre as mais baixas.

A Mercedes contra-ataca: pediu a Charlie Whiting esclarecimento sobre o número de cilindros que a Renault está cortando a centelha das velas nas frenagens. O estudo da gravação dos sons do motor sugeria que estivessem cortando além dos quatro permitidos. Whiting respondeu que está tudo normal.

A saber, a coisa é mais ou menos assim: quanto mais cilindros sem a centelha, mais a mistura ar-combustível chega no coletor de escape sem explodir (explode lá) e, portanto, maior a densidade de gases exalada pelo escapamento que, por sua vez, maior tende a ser a geração de pressão aerodinâmica, apesar das restrições este ano.

Na realidade, foi mais para o mundo ver que a Mercedes também desconfia da legalidade da concorrência, em especial da Red Bull e Lotus, escuderias que utilizam motor Renault. As duas são as maiores críticas do duto aerodinâmico instalado no aerofólio traseiro do monosposto de Michael Schumacher e Nico Rosberg e acionado com o flap móvel (DRS), também considerado legal pela FIA.

Vamos nos falando.

Abraços!