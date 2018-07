Massa cumpriu de novo o seu papel este ano

28/X/12

Livio Oricchio, de São Paulo

Foi a sétima vez seguida que Felipe Massa marcou pontos. Os oito que o piloto da Ferrari somou ontem ajudaram a equipe a consolidar a segunda colocação no Mundial de Construtores, com 316 pontos, diante de 306 da McLaren, terceira. A Red Bull lidera com 407. Essencialmente é o que o time italiano cobra de Massa depois do início de campeonato difícil. Entre os pilotos Massa é nono, com 89 pontos.

Mas não foi fácil chegar em sexto. “Uma luta, do começo ao fim”, disse. “Depois de 20 voltas fui informado pelo rádio que precisava economizar combustível, mas Kimi (Raikkonen) esteve muito perto o tempo todo.” Na 28.ª volta, Massa deixou os boxes alguns metros à frente de Raikkonen, mas perdeu a posição para depois retomá-la. “Eu queria ficar atrás para usar o DRS (flap móvel) na reta e fazer a ultrapassagem.” Deu certo. Massa recuperou o sexto lugar.

Bruno Senna, da Williams, também marcou pontos, pela oitava vez no ano, ao terminar a prova em décimo, depois de largar em 13.º. Na 16.ª volta realizou manobra hábil ao ultrapassar o companheiro, Pastor Maldonado, que lutava com Romain Grosjean, da Lotus, pelo 11.º lugar. E a nove voltas da bandeirada Bruno usou o DRS para ganhar a 10.ª colocação de Nico Rosberg, da Mercedes. “Se tivesse largado mais à frente teria feito mais pontos.” As sessões de classificação são sua maior dificuldade.