Massa esbanja autoconfiança na Itália

Li os comentários a respeito do ultimato de Stefano Domenicali a Felipe Massa, como sempre faço, claro. O diretor da Ferrari conversou bastante com a imprensa em Madonna di Campiglio. Senhores, a atenção, o carinho, interesse que a equipe está dedicando a Massa são grandes. Não tem essa de colocá-lo na fogueira ou mesmo estão fritando-o, como entendi. É o oposto.

“Estamos fazendo de tudo para Felipe poder expressar sua capacidade. Nós o conhecemos. Quase fomos campeões juntos. O novo carro deverá corresponder melhor ao que não só Felipe, mas Fernando também deseja. Não estamos fazendo maior pressão do que Felipe já tem sobre si, não faria sentido, funcionaria ao contrário. Ele tem, sim, nosso apoio, e nos repassa sentir a confiança que depositamos no seu trabalho.”

Não o considero um Alonso, em termos de competência, mas, como sempre escrevi, é mais do que vimos nos dois últimos anos. Quase venceu um piloto que classifico como excepcional, Lewis Hamilton, em 2008, portanto sabe acelerar e vencer corridas. Precisa, óbvio, dentre outras coisas, um carro que atenda ao seu estilo de pilotagem, os pneus se aqueçam de forma regular e principalmente resgate sua autoconfiança.

E é sobre esse tema que me estendo um pouco agora. Estou impressionado com o Massa que convivo aqui na elegante e bela Madonna di Campiglio, na Itália. Esbanja autoconfiança. Deu a entender que não há nenhum profissional de psicologia por detrás dessa nova postura. Não sei se a história é essa mesmo. Amigos, seu comportamento é outro.

O via como um derrotado no ano passado, depois de perder feio a concorrência para Alonso, nas classificações e nas corridas. Fala baixa, lenta, distante, abatida, aparentemente desinteressado, sem energia para reagir: um perdedor resignado.Tudo oposto ao que estamos vendo aqui na Itália.

Pode ser que todo esse entusiasmo caia como um castelo de cartas depois do primeiro teste do modelo de 2012 da Ferrari, dia 7 de fevereiro em Jerez de la Frontera, ou ainda a seguir a etapa de abertura do Mundial, dia 18 de março na Austrália, quando enfrentará para valer o piloto mais completo da Fórmula 1, hoje, Alonso, e todos os demais adversários. Mas fiquei com ótima impressão da pacificação interna demonstrada por Massa.

O início de uma possível reviravolta no seu desempenho começa dentro de si mesmo. E essa largada foi dada.

Ele justificou seu otimismo, positivismo, autoconfiança com as mudanças no modelo de 2012. “A Ferrari está fazendo uma série de coisas que pedi, o novo monoposto atenderá mais meu estilo de pilotar, além de estarmos atacanto os pontos que tornaram minha vida bem difícil nos dois últimos anos. Os pneus não aqueciam, notadamente os dianteiros, e isso me prejudicava bem mais a mim que o Fernando, nas classificações e nas corridas”, comentou conosco.

Mais palavras otimistas de Massa, diria muito otimistas: “Com um carro capaz de responder bem em qualquer condição, como espero que seja o nosso, posso não apenas estabelecer tempos semelhantes aos de Alonso como até melhores. Não existe entre nós a diferença que vimos nos dois últimos anos.”

Vamos aguardar os testes de Jerez. Massa pilota dias 7 e 8 enquanto Alonso, 9 e 10. Depois iremos a Barcelona, de 21 a 24 de fevereiro e de 1.º a 4 de março. Esses ensaios nos darão uma ideia do que o Massa versão 2012 poderá fazer. Embora a resposta definitiva só a teremos depois das três primeiras etapas do campeonato, Austrália, Malásia e China. Saberemos se será como em 2008, como poderá ser o caso, depois do observado aqui em Madonna di Campiglio, ou em 2010 e 2011, desastroso.

Não há tempo a perder. A Ferrari vai julgar o trabalho de Massa ao longo da primeira metade da temporada para decidir se fica com ele ou parte para substituí-lo. Já conversaram com Robert Kubica. Assim que o polonês puder, caso se recupe, realizará um teste com um modelo mais antigo da Ferrari, equipado com pneus não da marca Pirelli, como fará este mês Kimi Raikkonen com um monoposto antigo da Lotus (ex-Renault). Exigência do regulamento. Massa sabe quem pode correr no seu lugar se não corresponder e Kubica confirmar que pode pilotar novamente.

Os sinais de Massa são positivos. O que era preciso acontecer para haver a possibilidade de estar mais próximo de Alonso, fazer mais pontos nas corridas, eventualmente chegar ao pódio, se o modelo de 2012 da Ferrari corresponder, acabou acontecendo. Esse despertar pode ser a base para voltar a ser um piloto bem mais eficiente do que vimos em 2010 e 2011. E eu torço por isso.