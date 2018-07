Massa: "Não tomo meio segundo de ninguém"

15/V/10

GP de Mônaco

Livio Oricchio, de Mônaco

O treino que definirá o grid do GP de Mônaco, hoje, bem como as desafiadoras 78 voltas da corrida, amanhã, representam uma boa oportunidade para Felipe Massa resgatar o belo início de campeonato, quando depois do GP da Malásia, terceiro do calendário, liderava sozinho o Mundial. Agora, com cinco provas realizadas, é apenas o sétimo, com 49 pontos diante de 70 de Jenson Button, da McLaren, o líder.

Ontem, dia sem atividade de pista para a Fórmula 1 em Mônaco, Massa conversou informalmente com os jornalistas brasileiros, sem os rigores estéticos das entrevistas. E expressou seus pontos de vista com muita clareza. A respeito de estar sendo regularmente mais lento que o companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, nas últimas etapas, afirmou: “Eu já falei sobre isso, está ligado aos pneus. Não vou correr de Fórmula 1 e tomar meio segundo, 6/10 de ninguém. Com certeza sou o piloto, talvez o único, que sempre teve companheiro de equipe muito forte.”

Disse mais a esse respeito: “O dia que eu tomar meio segundo, 6/10 de alguém é o momento de eu parar de correr.” Alonso seria melhor que Kimi Raikkonen ou até Michael Schumacher, seus últimos parceiros na Ferrari? “De jeito nenhum”, respondeu Massa. “O Fernando é um ótimo piloto, mas o Kimi e o Michael também. Nessas últimas corridas eu realmente tive um problema nos pneus. O dia que não tiver, serei o primeiro a dizer que fui mais lento.” Sua derrota parcial para o espanhol é simples de ser entendida, segundo comentou: “Essa comparação (com Alonso) não é certa, não quando você não está 100% confiante e guiando do jeito que quer.”

Nos primeiros treinos livres do GP de Mônaco, quinta-feira, Massa foi o quarto mais rápido, a 288 milésimos de Alonso, o mais veloz. O piloto usa esse exemplo para falar da dificuldade técnica da Ferrari: “Nós chegamos aqui e sem fazer nada o carro se mostrou supercompetitivo de cara. Não podemos sair daqui e tomar um segundo (como em Barcelona, para a Red Bull) por problemas ligados aos pneus duros.”

O modelo F10 da Ferrari funciona muito bem com os supermacios e os macios. Com os médios e os duros torna-se instável e lento. No GP da Turquia, dia 16, a Bridgestone voltará a fornecer os pneus macios e os duros, o que poderá voltar a ser um drama para a Ferrari, em especial Massa.

“O Alonso também enfrenta os mesmos problemas que eu, mas se você observar o gráfico da temperatura dos pneus, verá que a sua, apesar não ser a ideal, é melhor que a minha”, explicou Massa. “Ele pilota esfregando mais os pneus, o que poderá vir a ser um problema até, embora diante da nossa dificuldade atual faz os pneus aquecerem mais.” A equipe de engenheiros coordenada por Nikolas Tombazis trabalha para atenuar essa característica indesejável. “E nós vamos resolver”, garante Massa.

Por conta da falta de resultados, já se questiona o futuro de Massa na Ferrari. “Desde que estou aqui é assim, tem sempre alguém para entrar no meu lugar. Não me afeta. O que importa é a confiança da equipe em mim e eu neles.” Pela primeira vez admitiu avanços importantes nas negociações para renovar seu contrato. “Acredito que a definição não vai demorar.” A extensão desse compromisso parece ser o que está impedindo um acerto.

Nicolas Todt, o empresário de Massa, deseja três anos de contrato e a Ferrari acena com um período menor. Todt é sócio da ART Grand Prix, um modelo de organização, campeã na F-3 europeia e GP2. Ontem a ART anunciou ser candidata à vaga em aberto na Fórmula 1 com o fracaso do projeto de escuderia norte-americana. Tem grandes chances de ser escolhida e com todos os méritos, independente de Nicolas ser filho de Jean Todt, presidente da FIA.