Massa otimista, apesar do 16.º tempo

23/III/12

Livio Oricchio, de Sepang

O Felipe Massa que conversou com a imprensa depois da sessão da tarde não era o mesmo que me disse, tão logo acabou o primeiro treino, de manhã, que o novo carro havia “melhorado muito as coisas”. Obteve o 13.º tempo, 1min39s896, enquanto o companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, 1min39s980, 15.º.

Por mais que o resultado não fosse muito representativo não deixava de ser uma boa largada para o GP da Malásia, aqui no tórrido e belo circuito de Sepang, depois do desastre na Austrália.

Mas, ao final da sessão livre da tarde, Massa tinha apenas o 16.º tempo, 1min40s271 (28 voltas), diante do sexto do companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, 1min38s891 (27).

“O importante é que entendemos o que aconteceu na Austrália. Para a segunda sessão, hoje, voltamos a usar o acerto de Melbourne e as reações do carro foram as mesmas, piorou muito”, explicou Massa.

A fim de entender melhor seu complexo modelo F2012 e a excessiva degradação dos pneus de Massa na abertura do Mundial, a Ferrari adotou estratégia oposta com Alonso. “Funcionou bem melhor. Estou mais tranquilo porque amanhã o caminho escolhido para o Alonso virá para o meu carro”, contou Massa.

O experimento de hoje praticamente confirma que as dificuldades de Massa na Austrália relacionaram-se mais com as pequenas diferenças de ajustes do carro e, novidade nessa história, o uso de componentes que não haviam no chassi de Alonso.

“Essas peças (do conjunto aerodinâmico) não funcionaram”, afirmou Massa. “Foi uma importante descoberta para a equipe.” Com os componentes de Melbourne a Ferrari andou para trás também na Malásia.

O maior talento de Alonso somado ao carro comprovadamente mais adaptado ao 5.543 metros de Sepang permitiram que fosse cerca de um segundo e meio mais rápido que Massa, 1 segundo e 380 milésimos.

Independente de o F2012 estar longe de ser um monoposto equilibrado como a McLaren MP4/27-Mercedes, o mais rápido com Lewis Hamilton nas duas sessões, o desgaste dos pneus na segunda etapa do calendário será elevado. “Para todos. Vimos hoje que tem gente sofrendo como nós”, disse Massa. “Mesmo os pneu duros apresentam consumo elevado.” A Pirelli trouxe aqui para Sepang os pneus médios, identificados com a cor branca nas laterais, e os duros, prateada.

Para Massa, a sequência do fim de semana no circuito de Sepang tende a ser melhor que o tempo obtido à tarde sugere. Vai precisar mesmo que seja distinto para atenuar a imagem que começa a tornar-se por demais desgastada com a imprensa italiana e a opinião pública em geral.