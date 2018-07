Massa, otimista depois do primeiro teste com Pirelli

19/XI/10

Livio Oricchio, de Frankfurt

O resultado do primeiro dia de treinos das equipes de Fórmula 1, ontem em Abu Dabi, não tem representação maior. Mas não deixa de ser positivo o início de trabalho de Felipe Massa, da Ferrari, com os pneus Pirellli. Ao final do dia, registrou o melhor tempo. Sua declaração é animadora: “Me senti muito bem pilotando esses novos pneus.” Durante a sua difícil temporada, concluída domingo no mesmo circuito Yas Marina, Massa atribuiu às características dos pneus Bridgestone deste ano seu fraco desempenho se comparado ao que fez o companheiro, Fernando Alonso.

“O clima na equipe já foi bem melhor, claro, mas temos de pensar em 2011. Eu estou agindo assim”, disse Massa, referindo-se ao fato de ser o primeiro treino da Ferrari com os pilotos titulares depois da perda do título para Sebastian Vettel, da Red Bull, domingo. Quanto aos pneus Pirelli, Massa comentou: “O carro não teve nenhum comportamento estranho, mesmo iniciando o teste com o acerto, ainda, para os pneus Bridgestone.” Disse mais: “Gostei de como eles fazem o carro reagir, não só quanto à velocidade como em relação à consistência. Recolhemos dados importantes para nós e a Pirelli. Saio contente desse primeiro dia.” Hoje é a vez de Fernando Alonso pilotar com os pneus italianos.

Para a Williams o treino é tão importante que escalou Rubens Barrichello, o mais experiente piloto da Fórmula 1, para realizá-lo, ontem e hoje. Em conversa exclusiva com o Estado, Rubinho deu uma informação que os projetistas compreenderam já ontem e os deixou bem satisfeitos: “Estamos surpresos porque em termos de acerto do carro o novo pneu não é tão diferente em relação ao que usávamos.” Os projetistas têm já seus modelos de 2011 quase prontos e receavam ter de repensar tudo se os pneus Pirelli fossem muito diferentes.

“A maneira de guiar é distinta, mas a forma de trabalharmos o carro nem tanto. As mudanças que os projetistas terão de fazer nos novos modelos não serão radicais.” Como Massa, Rubinho não se ateve aos tempos. “Apesar de terem lavado a pista, havia ainda muita borracha do GP e dos dias de treinos com os jovens pilotos, terça e quarta-feira”, explicou. “A pista estava muito melhor da que vamos enfrentar quando fomos treinar, em fevereiro, com os modelos de 2011.” A Williams introduziu um aerofólio móvel no carro para verificar como variava a temperatura dos pneus, com mais e com menos incidência.

Já o campeão do mundo, Sebastian Vettel, da Red Bull, primeiro falou da maratona de viagens depois do título. Seguiu de Abu Dabi para a Áustria, Salzburgo, cidade da Red Bull, depois a Milton Keynes, sede do time na Inglaterra, e ontem estava de volta ao cockpit do RB6-Renault. Confirmou a explicação de Rubinho. “A adaptação aos pneus Pirelli foi mais fácil do que imaginávamos.”

Os tempos de ontem: 1.º Massa, 1min40s170 (94 voltas), 2.º Vettel, 1min40s500 (77), 3.º Gary Paffett (McLaren), 1min40s874 (94), 4.º Kamui Kobayashi (BMW Sauber), 1min40s950 (83), 5.º Robert Kubica (Renault), 1min41s032 (39), 6.º Rubinho, 1min41s425 (91).